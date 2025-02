Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział w poniedziałek, że będzie chciał spotkać się z liderami koalicji rządzącej, by przedstawić im projekty dotyczące uregulowania statusu tzw. neosędziów i zdecydować się na jedno z rozwiązań.

Działająca przy resorcie sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przedstawi w poniedziałekk dwa projekty ustaw, które mają rozwiązać problem tzw. neosędziów, czyli sędziów powoływanych w procedurach przed Krajową Radę Sądownictwa po 2017 r. Ostateczny kształt przepisów zostanie opracowany w Departamencie Legislacyjnym MS, a następnie trafi do dalszych prac rządowych i parlamentarnych. Możliwe też, że wcześniej projekt ten lub oba będą opiniowane przez ekspertów Komisji Weneckiej.

Neosędziowie podzieleni na trzy grupy

Z opracowanych założeń wynika, że tzw. neosędziowie podzieleni mieliby zostać na trzy grupy. Część wróciłaby do poprzednich obowiązków, a część mogłaby złożyć tak zwany czynny żal. Propozycje te krytycznie oceniła jednak Komisja Wenecka. W poniedziałek przedstawione zostać mają z kolei efekty pracy komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury. Na stole leżą dwa projekty.

- Oba projekty zmierzają ku temu (ku uzdrowieniu sytuacji w sądownictwie - red.), mają jednak różne prędkości. Jeden z wariantów bardziej detalicznie odpowiada na postulaty Komisji Weneckiej, co wydłuża jednak jego realizację - przekazał stojący na czele wspomnianej komisji prof. Krystian Markiewicz , prezes stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia.

Pierwszy projekt nazwany "ustawowym" to ten, który w realizacji ma być szybszy. Powołania sędziów po 2018 roku zostałyby uznane za pozbawione mocy prawnej - wynika z propozycji. Tzw. neosędziowie pozostaliby sędziami, jednak wrócić musieliby na poprzednie stanowiska. Obecne funkcje pełniliby jeszcze przez dwa lata w formie delegacji, by nie doprowadzić do załamania systemu. W tym przypadku mowa o około 1200 sędziach.