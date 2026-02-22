Spis treści: Dziura budżetowa w Ministerstwie Zdrowia. Zapłacą rolnicy? Składka zdrowotna KRUS. Odpowiedź wiceministra rolnictwa

Dziura budżetowa w Ministerstwie Zdrowia. Zapłacą rolnicy?

Ministerstwo Zdrowia mierzy się z dziurą budżetową, która w 2026 roku może wynieść nawet 23 mld zł. Wpływy ze składki zdrowotnej pokrywają mniejszą część wydatków systemu opieki zdrowotnej niż kiedyś.

Jak wskazywała w rozmowie z serwisem rynekzdrowia.pl minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, w 2023 roku wspomniane wpływy pokrywały 95 proc. budżetu przeznaczonego na system zdrowotny, a obecnie pokrycie to spadło do 85 proc.

Tym samym, resort poszukuje oszczędności oraz dodatkowych źródeł finansowania. Wśród propozycji wymienia między innymi wstrzymanie waloryzacji wynagrodzeń dla medyków do stycznia 2027 roku (pierwotnie zakładano podwyżki w lipcu 2026 roku) oraz skorelowanie jej ze wzrostem płac w sferze budżetowej.

Członkowie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia nie zgadzają się z przesunięciem terminu podwyżek. Zamiast tego postuluje się sprawdzenie uprzywilejowanych w płaceniu składki zdrowotnej grup. Chodzi między innymi o rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Składka zdrowotna KRUS. Odpowiedź wiceministra rolnictwa

Jak czytamy w serwisie rynekzdrowia.pl, propozycja trójstronnego zespołu doczekała się reakcji wiceministra rolnictwa Adama Nowaka. Wynika z niego, że resort jest przeciwny dodatkowym obciążeniom.

"Mając dodatkowo na względzie narastające w ostatnim czasie problemy rozwojowe w polskim rolnictwie, będące m.in. konsekwencją pojawiających się kryzysów i braku stabilizacji na rynku rolnym spowodowanym m.in. sytuacją międzynarodową, trudno jest sobie wyobrazić dodatkowe obciążenie dla rolników z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego trudno jest dostrzec przestrzeń do zmian w tym zakresie" - pisze w odpowiedzi wiceszef resortu. Adam Nowak wskazuje, że preferencyjne składki dla rolników mają ograniczać ryzyko likwidacji gospodarstw rolnych oraz zapewniać stabilność krajowej produkcji żywności.

Rynekzdrowia.pl informuje również o tym, że do Ministerstwa Rolnictwa wpłynęło zaproszenie do udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego, w którego trakcie podjęte będą próby znalezienia wspólnego rozwiązania.

