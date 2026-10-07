Spór o notatkę. Sikorski zaapelował do prezydenta, "powinien zdyscyplinować"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Radosław Sikorski zareagował na słowa, jakie padły na antenie TV Republika. Ponownie przekazano, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał notatki po spotkaniu szefa MON z prezydentem USA. Szef MSZ stwierdził, że polski przywódca "powinien zdyscyplinować swojego pracownika, pana Nikodema Rachonia". Jak dodał, "notatkę sporządza zawsze osoba niższa rangą".

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Radosław Sikorski
Radosław Sikorski NICOLAS TUCATAFP

W skrócie

  • Radosław Sikorski odniósł się do informacji, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał notatki po spotkaniu szefa MON z prezydentem USA, podkreślając, że dokument taki powinna sporządzić osoba niższa rangą.
  • W sprawie notatki głos zabrało kilku polityków, w tym Donald Tusk, który przekazał, że otrzymał informacje o spotkaniu od Władysława Kosiniaka-Kamysza, oraz Adam Bielan, który mówił o roli rozmowy w kontekście negocjacji dotyczących bazy wojskowej.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wciąż oczekuje na dokumenty od organizatorów spotkania, natomiast szef MON uznał spotkanie za nieformalne.
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Prowadzący "Express Republiki" Rafał Patyra stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki "nie otrzymał notatki z marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem".

Takie zarzuty wysnuł niedawno sam prezydent w jednym z przemówień.

Spór o notatkę ze spotkania. Radosław Sikorski odpowiada

- Zdaniem prezydenta głowa państwa powinna taki dokument dostać do wglądu. Trwają spekulacje, jakie tematy były poruszane podczas rozmowy. Politycy opozycji twierdzą, że dotyczyły bazy wojskowej w Polsce. Zaprzecza temu premier Donald Tusk, który nie ma najlepszych notowań u obecnej amerykańskiej administracji - mówił Patyra.

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Do słów prowadzącego odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Pan Prezydent powinien zdyscyplinować swojego pracownika, pana Nikodema Rachonia, który był organizatorem i jedynym obok wicepremiera polskim uczestnikiem spotkania" - napisał.

Sikorski dodał, że "notatkę sporządza zawsze osoba niższa rangą". Nikodem Rachoń, zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, a od tego roku też doradca Karola Nawrockiego, jest bratem Michała Rachonia - pracownika TV Republika.

Co z notatką ze spotkania? Poruszenie wśród polityków

O sprawę tę pytany był w poniedziałek premier Donald Tusk. Jak przekazał, informację o przebiegu spotkania otrzymał od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza jeszcze w marcu. Tusk nie podał szczegółów, wskazał jedynie, że "to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić".

Tego samego dnia o rozmowę z amerykańskim przywódcą zapytano Kosiniaka-Kamysza. Szef MON podkreślił, że wówczas nie poruszono tematu amerykańskiej bazy w Polsce, ponieważ deklaracja ta padła z USA dopiero we wrześniu.

Kilka dni wcześniej, w piątek, Adam Bielan przekazał w rozmowie z RMF24, że był jednym z organizatorów spotkania szefa MON z Donaldem Trumpem. Jak dodał, rozmowa służyła temu, żeby "odblokować" negocjacje w sprawie bazy wojskowej w Polsce.

W nawiązaniu do wypowiedzi europosła Radosław Sikorski przekazał wtedy w sieci, że "z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę", a takowa do MSZ "nie dotarła". Głos w sprawie zabrał też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który podkreślał, że taka notatka powinna zostać sporządzona.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił z kolei, że resort dyplomacji wciąż czeka na dokumenty od "organizatorów" spotkania. Tymczasem szef MON podtrzymuje, że było to spotkanie nieformalne.

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