Spór o nominacje oficerskie. SKW wydała oświadczenie
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zapewniła, że istotne informacje, dotyczące bezpieczeństwa, "trafiają i będą trafiać" na biurko Karola Nawrockiego. Oświadczenie wydano w reakcji na spór o oficerskie nominacje w SKW i ABW. Prezydent odmówił ich podpisania, ponieważ szefowie wspomnianych służb "nie przyszli na spotkanie" z głową państwa - tłumaczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
W skrócie
- SKW poinformowała, że przekazuje prezydentowi RP kluczowe informacje, dotyczące bezpieczeństwa państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Oświadczenie nastąpiło w kontekście sporu o nominacje oficerskie dla pracowników SKW i ABW.
- Trwa konflikt na linii prezydent-premier, dotyczący sposobu powoływania nowych oficerów i wzajemnych zarzutów o blokowanie procesu nominacji.
"Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że wypełnia obowiązki informacyjne wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o SKW i SWW" - stwierdza oświadczenie umieszczone na stronach internetowych Służby.
"Zgodnie z tym przepisem, szef SKW powiadamiając ministra obrony narodowej, przekazuje niezwłocznie prezydentowi RP i prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej" - wyjaśniła SKW.
SKW wydała oświadczenie. W tle spór o nominacje oficerskie
"Szef SKW regularnie i cyklicznie przesyła informacje ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, zarówno bezpośrednio prezydentowi RP, jak również poprzez szefa Kancelarii Prezydenta oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego" - podkreślili autorzy oświadczenia.
Z jego treści wynika, że ostatnia "obszerna, przekrojowa i wysoko klauzulowana analiza" została przekazana prezydentowi w trzeciej dekadzie października.
SKW zaznaczyła w oświadczeniu, że posiadane przez tę służbę informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski, "trafiają i będą trafiać do Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP".
Spór na linii prezydent-premier. W tle nominacje dla oficerów
Oświadczenie SKW opublikowano kilka dni po komunikacie premiera Donalda Tuska, który poinformował, że Karol Nawrocki odmówił nominacji dla 136 oficerów SKW i ABW.
Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim, tłumaczył, że do mianowania nowych oficerów nie doszło, bo szefowie "służb nie przyszli na spotkanie" z głową państwa. Zdaniem rzecznika Karola Nawrockiego Rafała Leśkiewicza to "premier zakazał przyjęcia zaproszenia od prezydenta".
"Podpisywanie nominacji oficerskich to konstytucyjny obowiązek prezydenta - zaszczytny, ale obowiązek. Nie łaska, nie dobra wola, nie kaprys" - odpowiedział na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka.