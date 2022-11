Spór o eskortę prezesa PiS. "Dziesiątki radiowozów i policjantów"

Prezes PiS spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Gliwic. Do jego wizyty w tym mieście odniósł się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zwrócił uwagę na ochronę Kaczyńskiego przez policję.

"Gliwice teraz. Bez żadnego trybu. Dla jednego człowieka, który nie pełni żadnej państwowej funkcji, zamknięto cześć ulic w pobliżu rynku. Dziesiątki radiowozów i policjantów. Państwo PiS w pigułce" - napisał Budka na Twitterze.

Do wpisu polityka odniósł się rzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Może gdyby popierający was zadymiarze nie organizowali za każdym razem wulgarnych awantur, to policja nie oceniałaby tak wysoko potencjalnego zagrożenia. Niezależnie od tego, kto jaką funkcję pełni. Platforma nienawiści w pigułce" - napisał Fogiel.

Kaczyński w Gliwicach: To jest rynsztok

Gliwice to kolejne miasto na trasie Jarosław Kaczyńskiego, który kontynuuje swój objazd po kraju. Na Górnym Śląsku prezes PiS mówił m.in o rządach PO-PSL i szefie Platformy Obywatelskiej Donaldzie Tusku. Skrytykował również oponentów politycznych i przeciwników obecnej władzy.

Kaczyński odniósł się też do osób, które używają "ośmiu gwiazdek", pod którymi kryje się wulgarna krytyka PiS. - Po prostu staczają się na dno. Do rynsztoku. To jest rynsztok - mówił Kaczyński.

- My chcemy, by Polska płynęła w czystej wodzie i zrobimy to, jeśli tylko zwyciężymy. A zwyciężymy, by tę polską wodę naprawdę oczyścić. Oczyścić z tego wszystkiego, co jest złe, co jest obrzydliwe, co jest antypolskie i co niszczy naszą kulturę - mówił Jarosław Kaczyński.



Objazd Kaczyńskiego po kraju ma potrwać do końca roku.