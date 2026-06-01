Spór niezażegnany? PiS zwołuje pilne spotkanie, na agendzie dwa tematy

Łukasz Rogojsz, Dawid Szczyrbowski

Komitet Polityczny PiS zbierze się we wtorek, aby jeszcze raz debatować nad przyszłością działających w partii stowarzyszeń. Rozmówca Interii zdradził, że tematem będą również kwestie finansowe. - Kampania właściwie już trwa (...), a my nadal mamy wstrzymane środki finansowe - tłumaczył. Na spotkaniu prawdopodobnie zabraknie Mateusza Morawieckiego. Wiadomo, gdzie będzie wówczas przebywał były premier.

Ważne spotkanie na Nowogrodzkiej. Na zdj. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki

W skrócie

  • Komitet Polityczny PiS ma debatować nad przyszłością partyjnych stowarzyszeń i kwestiami finansowymi podczas wtorkowego spotkania.
  • Spotkanie odbędzie się w czasie, gdy Mateusz Morawiecki będzie przebywać w Częstochowie na zaplanowanych spotkaniach z mieszkańcami.
  • Wśród tematów poruszanych na zebraniu wymieniono między innymi sprawy składek i wydatków wobec trwającej kampanii programowej.
  • Powodem napięć w partii było zarejestrowanie przez Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, co wywołało sprzeciw części polityków PiS.
Z informacji, do jakich dotarła Interia, wynika, że we wtorek o godz. 16 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się zebranie dotyczące przyszłości stowarzyszeń działających wewnątrz partii.

Komitet Polityczny PiS zbierze się w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki ma zaplanowane spotkania z mieszkańcami Częstochowy. W ostatnim czasie były premier omijał posiedzenia tego gremium.

Ważne spotkanie w siedzibie PiS. Na agendzie co najmniej dwa tematy

- Spodziewam się jasnego uregulowania kwestii stowarzyszeń, ustalenia pewnych wyraźnych i obowiązujących wszystkich reguł - przekazał Interii współpracownik prezesa Kaczyńskiego, potwierdzając wtorkowe spotkanie przy Nowogrodzkiej.

- Myślę, że po ostatnich rozmowach sytuacja jest w porządku. Warto jednak po prostu przedyskutować w gronie Komitetu Politycznego różne kwestie. Zresztą nie tylko temat stowarzyszeń, ale również chociażby finanse - np. problem składek czy ogólnie wszystkich wydatków, które mamy coraz większe - dodał polityk, prosząc o zachowanie anonimowości.

Jak zaznaczył, kwestie finansowe są w tym momencie priorytetowe wobec zbliżającej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi. - Przecież kampania właściwie już trwa, szczególnie ta programowa. To wszystko kosztuje, a my nadal mamy wstrzymane środki finansowe - skwitował współpracownik prezesa PiS.

Planowanemu spotkaniu na Nowogrodzkiej nie zaprzeczył inny rozmówca z PiS. - Zachowam się lojalnie i nie będę zdradzać, o czym zamierzamy rozmawiać. Jestem w tej grupie polityków, której zależy na zażegnaniu tego konfliktu jak najszybciej, więc nie będę dolewać oliwy do ognia - powiedział były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Inicjatywa Morawieckiego wywołała burzę

Mateusz Morawiecki w kwietniu oficjalnie zarejestrował Stowarzyszenie Rozwój Plus. Inicjatywa zrzesza łącznie kilkudziesięciu posłów i europosłów PiS.

Krytycy Morawieckiego w partii zarzucili mu chęć rozbicia PiS. Były szef rządu i jego stronnicy wskazywali, że celem jest otworzenie się na umiarkowany elektorat.

Ruch wywołał sprzeciw większości polityków zasiadających w Komitecie Politycznym PiS. Zażegnanie sporu kilka dni później ogłosił na X europoseł Adam Bielan, publikując wspólne zdjęcie prezesa PiS z Morawieckim. "A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał.

Wcześniej Jarosław Kaczyński ostrzegał: - Trzeba wybrać. Jasno mówię, że jeśli ta działalność (Stowarzyszenie Rozwój Plus - red.) będzie kontynuowana, dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. We wtorek możemy spodziewać się kolejnego aktu w tej historii.

