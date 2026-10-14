"Społeczeństwo jest żądne krwi". Polacy jasno, zapytano o Romanowskiego

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Nieco ponad połowa Polaków negatywnie ocenia decyzję o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego - wynika z nowego sondażu dla "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. - Duża część społeczeństwa, tak jak i polityków, jest żądna krwi - komentuje w rozmowie z dziennikiem jeden ze śledczych.

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Marcin Romanowski w Budapeszcie
List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Polacy jasno, nowy sondażMateusz WlodarczykAgencja FORUM

W skrócie

  • W sondażu IBRiS większość ankietowanych negatywnie oceniła decyzję o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego.
  • Opinie na temat listu żelaznego różnią się w zależności od preferencji politycznych oraz wieku respondentów.
  • Decyzja o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego została zaskarżona przez prokuraturę.
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W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o kwestię przyznania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Taką decyzję jakiś czas temu wydał warszawski sąd, tłumacząc, że powrót polityka do kraju byłby korzystny dla śledztwa i procesu.

Z badania wynika jednak, że większość Polaków nie podziela opinii sędziego. 56 proc. ankietowanych negatywnie oceniła tę decyzję, podczas gdy przeciwnego zdania było 29 proc.

Nowy sondaż. Zapytano o Marcina Romanowskiego i list żelazny

Największa część respondentów, 40,5 proc., stwierdziła, że decyzja jest "zdecydowanie zła", kolejne 15,5 proc. wybrało opcję "raczej zła". 10,1 proc. uznało ją za "raczej dobrą", a 18,9 proc. za "zdecydowanie dobrą". Zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. Polaków.

Opinie w kontekście listu żelaznego dla Romanowskiego różnią się w zależności od preferencji partyjnych. W przypadku zwolenników obozu rządzącego decyzję o jego wydaniu krytycznie ocenia zasadnicza większość, bo łącznie 85 proc. ankietowanych. Podobnego zdania jest 35 proc. stronników opozycji.

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Największe poparcie dla decyzji sądu występuje w grupie respondentów w wieku od 30 do 39 lat. Jedynie w tym przedziale osób popierających decyzję jest więcej niż ją krytykujących (45 do 36 proc.). Najwięcej krytyków pojawia się z kolei wśród osób między 50 a 59 rokiem życia (70 proc.).

- Duża część społeczeństwa, tak jak i polityków, jest żądna krwi i chce widzieć Romanowskiego w kajdankach, a następnie w areszcie. Z tych powodów, jak i ze względu na małą wiedzę o tym, czym jest list żelazny i czemu służy, postrzega się go jako instytucję, dzięki której Romanowski ma się wykpić od kary - komentuje dla "Rzeczpospolitej" jeden z doświadczonych śledczych.

- Powrót Marcina Romanowskiego z gwarancją, że nie trafi do aresztu, nie jest komfortowy dla żadnej z partii. Chodzi o to, by "gonić króliczka", a nie złapać, co jest racjonalnie sprzeczne, bo przecież każda ze stron twierdzi, że szybkie zakończenie śledztwa jest w ich interesie: bo zarzuty są albo miażdżące, albo zupełnie miałkie. Jak widać, to tylko słowa - ocenia z kolei prof. UW Bartłomiej Biskup, politolog.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 2-3.10.2026 r. metodą CATI na próbie 1072 respondentów.

List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Zażalenie prokuratury

Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Romanowski jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 

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W sierpniu Romanowski skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie mu listu żelaznego. Z dokumentu i koperty wynikało, że pismo zostało nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza - separatystycznego regionu w Mołdawii. Informacje o tym, że Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu nie zostały jednak dotychczas potwierdzone.

30 września SO w Warszawie wydał postanowienie o wydaniu politykowi listu żelaznego. Uchylił również decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Na początku października prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję.

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