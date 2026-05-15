Spokojnie na pewno nie będzie. Wiemy, gdzie burze utrzymają się najdłużej
Od złej pogody odpoczniemy rano - potem może nie być okazji. W godzinach południowych w wielu miejscach zaczną się tworzyć niebezpieczne burze, które opanują rozległe tereny. Przyniosą ulewy, gradobicie oraz wiatr przekraczający 80 km/h. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.
Kolejny dzień przynosi większe nadzieje na opady deszczy, których tak bardzo brakowało od wielu tygodni. Przyniosą je jednak niebezpieczne burze, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opanują one centralną i południowo-wschodnią Polskę.
Niebezpieczna pogoda. Zagrzmi w wielu województwach
Od kilku dni jest pochmurnie, deszczowo i burzowo i piątek idealnie wpisze się w ten trend. W ciągu dnia niebo przeważnie będzie zasłonięte przez ciemne chmury, choć wieczorem miejscami możemy zanotować rozpogodzenia.
Burze tym razem skupią się głównie w centrum i na wschodzie oraz południu kraju. Będą się przemieszczać "znad Śląska i Małopolski na północ i północny wschód w kierunku Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Kujaw, a potem nieco w kierunku wschodnim na Lubelszczyznę i Podkarpacie" - czytamy w prognozie burzowej IMGW.
Sporo deszczu spadnie zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach, zaś w trakcie burz suma opadów może sięgnąć 10-20, a lokalnie do około 25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie burze przyniosą również grad o średnicy dochodzącej do 1-3 centymetrów.
Wraz z burzami nadciągnie również bardzo silny wiatr, osiągający w porywach 60-70 km/h, choć w niektórych rejonach możliwe będą podmuchy ponad 80 km/h.
Najwięcej burz możemy się spodziewać po południu, zaś najdłużej będą występować na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powinny zanikać przed północą.
Z powodu burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w następujących województwach:
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim;
- większości mazowieckiego (bez krańców północnych);
- północno-wschodnich krańcach wielkopolskiego;
- większości kujawsko-pomorskiego (bez powiatów na zachodzie);
- północno-wschodnich powiatach opolskiego.
Na południu ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 13:00, a na północy od 15:00. Pozostaną w mocy do 22:00.
Miejscami powyżej 20 stopni. Pogoda nie będzie jednak przyjemna
Nieprzyjemna i miejscami niebezpieczna aura sprawi, że trudno będzie docenić delikatne ocieplenie, którego będziemy świadkami.
W piątek najcieplej zrobi się na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 20-22 stopni Celsjusza. W centrum możemy liczyć na około 16, a na zachodzie nie więcej niż 12-14 stopni.
W zachodniej Polsce wiatr będzie słaby, więc nie zwiększy znacząco uczucia chłodu. W pozostałych częściach kraju będzie chwilami porywisty, a najmocniejszy w trakcie burz.
