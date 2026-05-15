Kolejny dzień przynosi większe nadzieje na opady deszczy, których tak bardzo brakowało od wielu tygodni. Przyniosą je jednak niebezpieczne burze, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opanują one centralną i południowo-wschodnią Polskę.

Niebezpieczna pogoda. Zagrzmi w wielu województwach

Od kilku dni jest pochmurnie, deszczowo i burzowo i piątek idealnie wpisze się w ten trend. W ciągu dnia niebo przeważnie będzie zasłonięte przez ciemne chmury, choć wieczorem miejscami możemy zanotować rozpogodzenia.

Burze tym razem skupią się głównie w centrum i na wschodzie oraz południu kraju. Będą się przemieszczać "znad Śląska i Małopolski na północ i północny wschód w kierunku Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Kujaw, a potem nieco w kierunku wschodnim na Lubelszczyznę i Podkarpacie" - czytamy w prognozie burzowej IMGW.

Sporo deszczu spadnie zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach, zaś w trakcie burz suma opadów może sięgnąć 10-20, a lokalnie do około 25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie burze przyniosą również grad o średnicy dochodzącej do 1-3 centymetrów.

Wraz z burzami nadciągnie również bardzo silny wiatr, osiągający w porywach 60-70 km/h, choć w niektórych rejonach możliwe będą podmuchy ponad 80 km/h.

Najwięcej burz możemy się spodziewać po południu, zaś najdłużej będą występować na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powinny zanikać przed północą.

Z powodu burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w następujących województwach:

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

większości mazowieckiego (bez krańców północnych);

północno-wschodnich krańcach wielkopolskiego ;

większości kujawsko - pomorskiego (bez powiatów na zachodzie);

północno-wschodnich powiatach opolskiego.

Na południu ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 13:00, a na północy od 15:00. Pozostaną w mocy do 22:00.

Miejscami powyżej 20 stopni. Pogoda nie będzie jednak przyjemna

Nieprzyjemna i miejscami niebezpieczna aura sprawi, że trudno będzie docenić delikatne ocieplenie, którego będziemy świadkami.

W piątek najcieplej zrobi się na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 20-22 stopni Celsjusza. W centrum możemy liczyć na około 16, a na zachodzie nie więcej niż 12-14 stopni.

W piątek najchłodniej będzie na zachodzie Polski - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

W zachodniej Polsce wiatr będzie słaby, więc nie zwiększy znacząco uczucia chłodu. W pozostałych częściach kraju będzie chwilami porywisty, a najmocniejszy w trakcie burz.

