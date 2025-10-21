Spokojnie na pewno nie będzie. Wichury uderzą w konkretną część Polski

Załamanie pogody zdaje się nieuniknione. Pod koniec tygodnia do Polski nadciągną prawdziwe wichury. Miejscami nad morzem wiatr może w porywach osiągać 90 km/h. Z tego powodu synoptycy przygotowują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w kilku województwach.

W piątek nad Bałtykiem synoptycy spodziewają się wichur do 90 km/h. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim mogą się wtedy pojawić pomarańczowe alerty IMGWPiotr SkórnickiAgencja Wyborcza

  • Pod koniec tygodnia Polskę czeka załamanie pogody i silne wichury. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km/h.
  • Synoptycy prognozują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w wielu regionach kraju, m.in. na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i na południowym wschodzie.
  • W drugiej połowie tygodnia nie tylko mocniej powieje, lecz również zrobi się bardziej pochmurnie i deszczowo.
Pogoda w przeważającej części kraju jest spokojna i wyżowa, jednak lokalnie trzeba uważać na niebezpieczne podmuchy wiatru. Tak jest przede wszystkim na południowym wschodzie, gdzie porywy osiągają 50 km/h, a w kolejnych godzinach będą jeszcze silniejsze, dochodząc do 70 km/h - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W drugiej połowie tygodnia może być jeszcze groźniej - tym razem nad morzem.

Spokój w pogodzie nie potrwa długo. Zacznie mocniej wiać

Wyżowa aura utrzyma się przez cały wtorek, a pogorszenia pogody możemy się spodziewać od środy. Wówczas zrobi się cieplej, ale przez Polskę zaczną przechodzić fronty atmosferyczne, które przyniosą więcej chmur, deszczu i silny wiatr.

Postępujące pogorszenie aury widać wyraźnie w prognozie zagrożeń meteorologicznych udostępnionej przez IMGW. O ile w środę Instytut nie planuje wydać ostrzeżeń przed niebezpiecznymi warunkami, to od czwartku alerty mogą wrócić.

    Tego dnia silny wiatr może dać się we znaki mieszkańcom Podkarpacia oraz południowo-wschodniej części Małopolski. Dlatego też w czwartek można się tam spodziewać alertów pierwszego stopnia.

    Mapa Polski z zaznaczonymi województwami, na południowym wschodzie kraju obszar zaznaczony na żółto, co oznacza ostrzeżenie pogodowe na czwartek 23. Warszawa oznaczona czerwonym punktem, widoczne główne miasta i granice państw.
    W czwartek miejscami na południowym wschodzie porywy wiatru mogą być na tyle mocne, by ostrzegał przed nimi IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    W piątek sytuacja może się okazać jeszcze bardziej wymagająca.

    Wichury nad morzem? Pomarańczowe alerty pod koniec tygodnia

    Według najnowszych prognoz w piątek nastąpi prawdziwe załamanie pogody. W całym kraju będzie pochmurnie i deszczowo. Oprócz tego mocno się ochłodzi: w ciągu dnia nie będzie więcej niż około 14 stopni Celsjusza.

    Największym wyzwaniem może się okazać silny wiatr, szczególnie nad morzem. Tam może w porywach osiągać nawet do 90 km/h. Dlatego też w północnych powiatach Pomorza i Pomorza Zachodniego synoptycy prognozują wydane ostrzeżeń drugiego stopnia.

    Mapa Polski z zaznaczoną prognozą zagrożenia pogodowego w północno-zachodniej i częściowo centralnej części kraju, wyraźnie oznaczone są województwa zagrożone oraz daty ostrzeżeń pogodowych.
    Wichury na Wybrzeżu w piątek mogą osiągać nawet około 90 km/h. Tam możliwe będą ostrzeżenia drugiego stopniaIMGWmateriał zewnętrzny

    Silny wiatr w piątek może również nawiedzić zachodnią część Polski. Podmuchy nie będą tak silne jak na Wybrzeżu, jednak również mogą okazać się groźne.

    Na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i reszcie Pomorza Zachodniego porywy wiatru mogą sięgać 70 km/h.

