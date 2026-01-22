Za nami mroźna noc, a najzimniejszy okazał się Kwidzyn, gdzie zanotowano -20,4 st. C. Poranek był bardzo zimny praktycznie wszędzie i w wielu miejscach, nie tylko na wschodzie, o godz. 8:00 utrzymywał się dwucyfrowy mróz. W ciągu dnia zacznie się jednak zaznaczać wyraźny podział na chłodną północ i znacznie cieplejsze południe, gdzie może nastąpić odwilż - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na czwartek wciąż mroźna, ale nie wszędzie. Możliwa odwilż

Od kilku dni na pogodę u nas wpływa rozległy wyż Christian, dzięki któremu było spokojnie i słonecznie, choć mroźnie. Teraz stopniowo wyprą go niże z zachodu Europy, które przyniosą ocieplenie, ale też pogorszenie warunków. Pierwsze tego oznaki odczujemy w czwartek.

Choć w dalszym ciągu w wielu miejscach będzie dość pogodnie, to na północy, wschodzie i południowym wschodzie z czasem niebo zasnuje więcej chmur. Po raz pierwszy od dłuższego czasu może popadać śnieg: słabe opady mogą się pojawić lokalnie na wschodzie, Pomorzu oraz w Tatrach i na Podhalu.

Rano na północy i wschodzie trzeba też uważać na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 500 metrów i lokalnie powodować szadź.

Najzimniej w czwartek będzie na Podlasiu i Polesiu, gdzie synoptycy spodziewają się mrozów dochodzących do -11, -10 stopni Celsjusza. Około -6 stopni będzie w centrum, jednak w wielu miejscach mogą się pojawić dodatnie temperatury.

W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej może być do 2, 3 stopni, a najcieplej może być na Śląsku i miejscami w Małopolsce - tam według IMGW może być nawet do 4-5 stopni powyżej zera.

Na północy i północnym wschodzie wciąż będzie mroźnie, jednak na południu kraju w czwartek możemy mieć do czynienia z dodatnimi temperaturami WXCharts materiał zewnętrzny

Należy uważać na mocniejsze porywy wiatru na Wybrzeżu, które mogą osiągać do 55 km/h. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy dojdą do 70 km/h.

Noc bardzo mroźna. Lokalnie możliwa marznąca mżawka

Na północy i wschodzie z powodu zimna pogoda będzie przeważnie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Lepiej pod tym względem będzie w pozostałych rejonach kraju, gdzie w ciągu dnia przejściowo warunki będą korzystne.

Z powodu mrozów na północnym wschodzie przez cały czwartek warunki będą niekorzystne IMGW materiał zewnętrzny

Wpływ niżów jeszcze mocniej odczujemy w nocy z czwartku na piątek. Na południowym wschodzie, na wschodzie i lokalnie na północy może słabo popadać śnieg. Na Roztoczu i wschodniej części Podkarpacia lokalnie możliwe będą też słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Noc znowu przyniesie silne mrozy, które na na Pomorzu Gdańskim, Kaszubach i Żuławach sięgną -17 stopni, na wschodzie -14, a na południu i w centrum będzie -10 st. C. Jednocyfrowego mrozu mogą się spodziewać mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

