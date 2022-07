Wcześniej Wirtualna Polska podała, że "spiskowcy" proponują, by nowym szefem rządu został właśnie Błaszczak. "Premier wciąż ma jednak silną pozycję na Nowogrodzkiej, a władze PiS na wewnętrznych spotkaniach powtarzają, że 'zmiana obecnie nie jest brana pod uwagę'. Kluczowe jest słowo 'obecnie', bo sytuację może zmienić kryzys ekonomiczny" - twierdzi portal.

O doniesienia portalu szef MON został zapytany w "Gościu Wydarzeń" w Polsacie.

Błaszczak: Są poważne wyzwania, które stoją przed Polską

- W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa infotainment, to połączenie informacji z rozrywką. To jest w tych kategoriach - powiedział Mariusz Błaszczak.

Dopytywany, czy to jest rozrywka, szef MON odparł: "No tak". - Ktoś coś usłyszał, ktoś coś napisał i potem wokół tego jakaś debata się toczy. Są poważne wyzwania, które stoją przed Polską. Wzmacniamy wojsko, (...) realnie walczymy z inflacją. To są nasze zadania - podkreślił.

Infotainment jest zbitką angielskich wyrazów information i entertainment, a termin używany jest m.in. jako synonim spłycania wiadomości w pogoni za sensacją i sposób na zwiększenie komercyjnego sukcesu przekazu poprzez dużą "klikalność".

