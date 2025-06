Spisek przeciwko Zełenskiemu. Komunikat rzecznika MSWiA. "Przypominam"

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przypomniał komunikat wydany przez ABW z 17 kwietnia 2024 roku - to reakcja na doniesienia ukraińskich służb o udaremnionej ewentualnej akcji wymierzonej w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak informowano wtedy, "obywatel Polski Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie woj. lubelskiego w związku ze śledztwem dotyczącym zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej". Akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. trafił 20 maja do sądu. Do sprawy odniósł się też Andrzej Duda.