Spieszył się na przeszczep, pociąg stanął. Dramatyczny wyścig z czasem

Jak się okazało, w wyniku awarii trakcji 38-latek zmierzający do Warszawy utknął w pociągu na stacji kolejowej w Miechowie (woj. małopolskie).

Awaria na kolei. Interweniowali policjanci

Po zgłoszeniu na dworzec PKP skierowano miechowski patrol drogówki, który odnalazł czekającego na przeszczep mężczyznę i przetransportowali pacjenta do granic powiatu miechowskiego. Tam na jednym z parkingów przy trasie S7 pacjenta przejęli policjanci z Jędrzejowa.

To jednak nie był koniec.

Dzięki skoordynowanej akcji policji z trzech województw pacjent szybko dotarł do szpitala do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie czekał na niego organ do przeszczepu.