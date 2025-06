Spięcie Tuska z Morawieckim. "Milcz łobuzie"

W kolejnym wpisie premier odniósł się również do sprawy kredytu zaciągniętego przez Ukrainę, który pomaga spłacić Polska . Jak wskazał, była to inicjatywa poprzedniego rządu, którego szefem był wówczas Mateusz Morawiecki .

"Morawiecki w imieniu Polski zobowiązał się spłacać odsetki od ukraińskiej pożyczki . To tyle, jeśli chodzi o fakty" - napisał Tusk.

Do obu postów odniósł się wywołany polityk PiS. "Gość, który w 2022 roku bał się pojechać do Kijowa nawet z obstawą nie będzie mnie pouczał, co wtedy trzeba było robić" - odpowiedział.