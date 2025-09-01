W skrócie Spór między PiS a Konfederacją eskaluje po serii ostrych wypowiedzi polityków obu stron.

Przemysław Wipler z Konfederacji apeluje o większą odpowiedzialność za słowa w debacie publicznej i krytykuje praktyki polityczne PiS.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zaostrzają krytykę wobec Konfederacji, podważając jej intencje oraz zarzucając współpracę z Platformą Obywatelską.

Od kilku dni trwa ostra wymiana zdań na linii Prawo i Sprawiedliwość - Konfederacja. Emanacją tego sporu było poniedziałkowe wydanie programu "Graffiti", gdzie Marcin Fijołek rozmawiał z europosłem Piotrem Müllerem o ostatnich tarciach na prawicy.

- Trzeba skończyć z mitem, że Konfederacja to taki "drugi, bardziej radykalny PiS". Mamy zupełnie inne poglądy, a Sławomir Mentzen to mały Balcerowicz, z poglądami jak z lat 90. - powiedział polityk PiS.

- Oczywiście, o koalicjach przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować, czy wybierają "małego Balcerowicza" Sławomira Mentzena jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość - mówił.

Wypowiedź wywołała szereg komentarzy ze strony sondażowej "trzeciej siły".

"Jeśli Piotr Müller myśli, że teraz na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego będzie biegał po mediach i nazywał Sławomira Mentzena 'małym Balcerowiczem' i wygadywał inne bzdury, a później będziemy udawali że tego nie było, to się grubo zdziwi - rozpoczął swój wpis Przemysław Wipler.

Wipler o posłach PiS: Kłamali i opowiadali głupstwa, potem dzwonili

Następnie poseł odsłonił kulisy rozmów przy Wiejskiej.

"Jak zdziwili się politycy, którzy kłamali i opowiadali głupstwa o naszym liderze w kampanii prezydenckiej, a później dzwonili, że przykro im, że wylądowali na tablicy klientów nieobsługiwanych w Pubie Mentzen. Jak dostali linki z własnymi wypowiedziami mówili: Ej, co on taki pamiętliwy? To przecież była tylko kampania wyborcza, tak się przecież robi" - relacjonował w portalu X Wipler.

"Czas skończyć z brakiem odpowiedzialności za to, co się mówi publicznie i z beztroskim taktycznym opluwaniem potencjalnych partnerów. To rak polskiej polityki" - spointował współpracownik lidera Nowej Nadziei.

Głos w sprawie porównania Mentzena do "młodego Balcerowicza" zabrał także sekretarz prawicowej koalicji.

"Konfederacja nigdy nie była i nie będzie drugim PiS-em. To mit powtarzany jedynie przez polityków PiS-u, którzy na potrzeby kampanii chcieli być drugą Konfederacją. Fundamentalnie nie zgadzamy się z 'socjalistyczną myślą robotniczą', która jest głęboko obecna w filozofii PiS" - oznajmił Krzysztof Rzońca.

Spór na linii PiS - Konfederacja nabiera na sile po ostatnim starciu Mateusza Morawieckiego, który gościł na debacie w ramach wydarzenia "Piwo z Mentzenem".

Wiceprezes partii Jarosława Kaczyńskiego ścierał swoje poglądy, głównie gospodarcze, ze Sławomirem Mentzenem. Był to jedyny polityk PiS, który wziął udział w wydarzeniu - wcześniej zaproszeni goście zrezygnowali po ostrych słowach Mentzena - ten określił Kaczyńskiego mianem "politycznego gangstera".

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest coś, co naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - odparł ze sceny były szef rządu.

- Mówienie "PiS - PO jedno zło" to kompletne nieporozumienie, skrajny fałsz i totalna manipulacja. I dlatego, w takiej sytuacji w jakiej zostałem postawiony, chcę od tego zacząć. Ponieważ mam niewątpliwy szacunek do pana prezesa, to jest człowiek, który przez ostatnie dziesiątki lat, mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby trzymać suwerenność, żeby rozwój Polski był jak najszybszy. Krótko powiem, że Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - dodał Morawiecki.

Prezes PiS zaostrza kurs wobec Konfederacji. Tuż po wewnętrznym sondażu

Sygnał do zaognienia starcia z Konfederacja dał sam prezes PiS, a temat rywala po prawej stronie wielokrotnie pojawiał się podczas niedawnych spotkań z aparatem partyjnym w terenie.

- Niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To Sławomir Mentzen chce takiej Polski - stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS zasugerował też kontakty Konfederacji z Platformą Obywatelską. - Jeśli pójdą do Platformy i będą tworzyć z nią koalicję, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś, co należałoby nazwać zdradą narodową - mówił polityk.

Słowa prezesa PiS - według "Newsweeka" - nie są przypadkowe i padają tuż po dobrych wynikach sondażowych zleconych przez Nowogrodzką. Tygodnik - cytując osobę z kręgu władzy prawicowej partii - ujawnia, że PiS może liczyć na wygraną w wyborach parlamentarnych i 35 proc. głosów (osób zdecydowanych). Partia - zgodnie z tymi doniesieniami - rusza na bój o samodzielną władzę, do której ma brakować 3 punktów procentowych.

