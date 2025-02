Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Na wstępie zwrócił się do obecnych, by swoją postawą "nie rozgrzali rozpatrywania wniosku do czerwoności, tak że zakończy się ono kolejną groźbą 'kula w łeb'". - Słowa prowadzą do czynów, a one mogą być groźne. Mam nadzieję, że posiedzenie przebiegnie w spokoju, a strony będą używać merytorycznych argumentów - wzywał Urbaniak.

