Spięcie na linii Warszawa-Budapeszt. Ostra wymiana zdań między ministrami

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Szefowie MSZ Polski i Węgier - Radosław Sikorski i Peter Szijjarto w ostrych zdaniach wymienili się poglądami w sprawie ukraińskich ataków na znajdującą się w Rosji infrastrukturę rurociągu "Przyjaźń". Ten jest kluczowy dla dostaw ropy na Węgry. Szijjártó zasugerował swojemu odpowiednikowi, że w kwestii solidarności nie ma co liczyć na wsparcie ze strony Polski.

Rosław Sikorski spiął się z szefem MSZ Peterem Szijjarto
Rosław Sikorski spiął się z szefem MSZ Peterem Szijjarto Virginia Mayo/Associated Press/East News x Tomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła kolejny atak na rosyjski rurociąg "Przyjaźń", odcinając dostawy ropy na Węgry i Słowację.
  • Węgierski i polski minister spraw zagranicznych wymienili się ostrymi komentarzami w sprawie solidarności między krajami.
  • Węgry i Słowacja zgłosiły problem Komisji Europejskiej, a UE rozważa alternatywne szlaki dostaw ropy, w tym przez Chorwację.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych major Robert "Madiar" Browdi w nocy z czwartku na piątek Ukraina po raz kolejny zaatakowała rurociąg "Przyjaźń", którym Rosja przesyła ropę naftową na Węgry i Słowację.

Ostra wymiana zdań Sikorskiego i Szijjarto. "Nigdy bym się nie pomylił, jeśli chodzi o ciebie"

Do ataku odniósł się w mediach społecznościowych szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó. Jak podkreślił, był to już trzeci incydent w krótkim czasie, który doprowadził do wstrzymania dostaw ropy na Węgry.

Minister ocenił, że jest to "bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne kraju i kolejna próba wciągnięcia Węgier w wojnę".

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski reaguje na oświadczenie Siergieja Ławrowa
Ukraina - Rosja

Moskwa stawia żądania Zachodowi. Zełenski reaguje na słowa Ławrowa

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    "To się nie uda. Będziemy bronić pokoju i naszych narodowych interesów" - zadeklarował.

    Na te słowa szybko zareagował minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. "Peter, możecie liczyć na dokładnie tyle samo solidarności z naszej strony, ile my z waszej" - napisał wicepremier.

    Szijjártó odpowiedział: "Uwierz, nigdy nie popełniłbym błędu myśląc o was, kiedy chodzi o solidarność".

    Węgry i Słowacja odcięte od ropy. Piszą do KE

    Ukraina kontynuuje serię ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym na stacje pompowania ropy naftowej wchodzące w skład systemu rurociągu "Przyjaźń". Magistrala ta, będąca jednym z głównych szlaków przesyłu rosyjskiej ropy do Europy Środkowej, dostarcza surowiec m.in. na Węgry i Słowację.

    Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó i jego słowacki odpowiednik Juraj Blanár skierowali w piątek list do Komisji Europejskiej, w którym ostrzegli, że w wyniku ataków dostawy ropy mogą zostać wstrzymane na co najmniej pięć dni. Podkreślili, że "bez tej magistrali bezpieczne zaopatrzenie naszych krajów jest po prostu niemożliwe".

    Zobacz również:

    Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
    Ukraina - Rosja

    "Nie ma alternatywy". Węgry oburzone na Ukrainę, domagają się stanowczych działań

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Do sytuacji odniósł się także premier Węgier Viktor Orbán. W piątek opublikował list, który wysłał do Donalda Trumpa. Wskazał w nim, że uderzenie na rurociąg nastąpiło na kilka dni przed zaplanowanym spotkaniem prezydenta USA z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia. Orbán ocenił, że działania Kijowa były "bardzo niefortunnym posunięciem".

      Tymczasem Komisja Europejska oraz państwa członkowskie analizują możliwość przekierowania dostaw surowca innymi kanałami. Wśród potencjalnych rozwiązań wymienia się wykorzystanie infrastruktury w Chorwacji, która mogłaby częściowo zastąpić wschodnią magistralę w przypadku jej dłuższego wyłączenia z użytku.

      Zobacz również:

      Szef węgierskiego MSZ skrytykował ukraiński atak
      Ukraina - Rosja

      Ukraińcy uderzyli w rosyjski rurociąg. Węgry grzmią o "ataku na suwerenność"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      "Polityczny WF": Będzie dymisja w Instytucie Pileckiego. Ruchniewicz straci funkcjęINTERIA.PL

      Najnowsze