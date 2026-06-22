W skrócie Premier Donald Tusk przywołał słowa Jana Pawła II z pielgrzymki do Lwowa sprzed 25 lat, podkreślając wagę jedności ponad podziałami w kontekście historycznym.

Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich wynika z decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia Bohaterów UPA oraz odebrania mu Orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego.

W reakcji na wydarzenia kilku ukraińskich polityków, w tym byli i obecni prezydenci, zrezygnowało z polskich odznaczeń państwowych.

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Premier Donald Tusk zacytował słowa papieża Polaka, które padły podczas pielgrzymki ojca świętego do Ukrainy. św. Jan Paweł II odwiedził w czerwcu 2001 roku Lwów.

"25 lat temu we Lwowie Jan Paweł II powiedział: 'Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności'" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

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W poniedziałek Kościół rzymskokatolicki w Ukrainie obchodzi 25-lecie wizyty papieża Jana Pawła II w tym kraju. Z tej okazji kościoły rzymskokatolicki i greckokatolicki zorganizowały uroczystości, które będą trwać cały tydzień.

Donald Tusk cytuje św. Jana Pawła II. Papież ćwierć wieku temu odwiedził Lwów

Rocznica wizyty polskiego papieża w Ukrainie i wpis Tuska zbiegają się z rosnącymi napięciami na linii Warszawa-Kijów.

Po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.

Na znak protestu swoje odznaczenia zdecydowali się oddać również były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko - a także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

- Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - mówił w niedzielę Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym telewizji TSN, komentując odebranie mu Orderu Orła Białego.

Nawrocki stwierdził, że prezydent Ukrainy się myli. - Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. (...) Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi - stwierdził.

Ponadto Kancelaria Prezydenta przekazała, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej w tej sprawie oraz ustalonego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Św. Jan Paweł II przebywał w Ukrainie w dniach 23-27 czerwca 2001 roku. Była to pierwsza i ostatnia do tej pory wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym państwie. Papież odwiedził wówczas Kijów oraz Lwów, spotykając się z wiernymi obrządków rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.





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