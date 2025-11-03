W skrócie Podczas konferencji prasowej PiS pojawił się niespodziewanie poseł KO Adrian Witczak, przerywając jej przebieg.

Politycy PiS zadawali pytania dotyczące domniemanych powiązań Dariusza Jońskiego ze skazanym przestępcą Andrzejem R., sugerując korzyści majątkowe.

Dariusz Joński zapowiada skierowanie sprawy do sądu w związku z pomówieniami, domagając się przeprosin i wpłaty na WOŚP.

Posłowie PiS Paweł Jabłoński, Waldemar Buda i Mateusz Kurzejewski zorganizowali w Sejmie konferencję, podczas której odnieśli się do wywiadu ze skazanym na sześć lat więzienia za oszustwa Andrzejem R. Ukazał się on w serwisie Goniec.

Mężczyzna twierdzi, iż utrzymywał w przeszłości kontakty z Dariuszem Jońskim. Miał zasponsorować europosłowi KO m.in. telefon komórkowy, garnitur czy możliwość udziału w zagranicznych wycieczkach.

Spięcie podczas konferencji PiS. Do akcji wkroczył Adrian Witczak

- Czy to jest prawda, czy poseł się odniesie do tego, czy pokaże przede wszystkim faktury za garnitury. Jeżeli napisał książkę o łapówkarstwie, o przekrętach i jest tam w okularach kupionych przez rzekomego przestępcę, to mamy wątpliwości o co tu chodzi i czy czasami ta książka nie była autobiografią. Pokaż faktury za garnitury - wzywał przed biurem KO Waldemar Buda.

Tuż po jego słowach, drzwi się otworzyły i wyszedł przez nie Adrian Witczak. Polityk umieścił na nich zdjęcia przedstawiające Roberta Telusa i jedną z tubek z musem owocowym, który ten wykorzystywał podczas swojej kampanii w 2023 roku.

- Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że dołącza do nas pan poseł Witczak. Zachęcamy do tego, żeby odniósł się pan do tego, do czego nie chce odnieść się pan poseł Joński - powiedział Jabłoński.

Witczak wszedł mu w słowo. - Chciałbym powiedzieć, że nie mamy żadnej działki na sprzedaż. Nie mamy żadnej działki na sprzedaż i tu na pewno żadnej działki nie pozyskacie, ani tubek pana Telusa też na pewno dzisiaj nie mamy. Ale kawą mogę ugościć, także zapraszam - zachęcał poseł KO.

Politycy opozycji nie skorzystali z zaproszenia. - Nasza partia, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje medialne (o sprzedaży działki pod CPK - red.), wyciągnęła konsekwencje wobec osób, co do których są wątpliwości - bronił się Jabłoński.

PiS uderza w Jońskiego. "Mają na sztandarach walkę z korupcją"

Witczak nie doczekał końca wypowiedzi polityka PiS i wrócił do biura. - Platforma ucieka. Platforma, tak jak Dariusz Joński, ucieka przed prostymi, wydawałoby się pytaniami - podsumowywał Jabłoński, w czasie gdy Kurzejewski ściągnął zawieszone uprzednio na drzwiach przez Witczaka fotografie.

- Przyjmował te korzyści majątkowe czy ich nie przyjmował? Brał te garnitury, okulary, czy finansowano mu jakieś wyjazdy, imprezy w kampanii wyborczej, samochody? Tak twierdzi ten przestępca, człowiek o reputacji wątpliwej, trzeba to sprawdzić. Ale mówi bardzo konkretne rzeczy pod swoim nazwiskiem na nagraniu - kontynuował temat konferencji Jabłoński.

Chwilę później poseł KO ponownie wyszedł na zewnątrz, by nakleić na drzwiach kolejną karteczkę, tym razem z napisem "Cały PiS kradnie". - To jest Platforma Obywatelska. Mają na sztandarach walkę z korupcją... - skomentował Jabłoński.

Dariusz Joński odniósł się do wywiadu z Andrzejem R. w mediach społecznościowych. Wskazał, że zamierza wystąpić na drogę prawną. "W związku z oszczerstwami i pomówieniami, które pojawiły się dziś w jednym z portali kieruję sprawę do sądu. Będę domagał się przeprosin i wpłaty 50 tys. zł na WOŚP" - zapowiedział.

