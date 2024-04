Afera zegarkowa w Sejmie. Jakub Rutnicki wyszedł na mównicę ze zdjęciem

Jak stwierdził, to "fakt" i "świadectwo PiS-u. - Działają wyłącznie w taki sposób, aby sobie zapewnić fantastyczne prezenty . Gratuluję - zwrócił się do Błaszczak, gdy ten pojawił się obok niego przy sejmowej mównicy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oddając głos politykowi PiS, stwierdził, że nie śledził dokładnie sprawy, ale "nie jest to chyba zegarek Błaszczaka".

Mariusz Błaszczak odpowiada: Grozi nam wojna, a wy się zajmujecie gadżetami

- Do polityki sprowadziła mnie służba dla ludzi - rozpoczął swoje wystąpienie były minister. Po jego słowach rozległ się śmiech.

- Mam wiele osiągnięć w tej sprawie m.in. odbudowanie wojska polskiego szczególnie na wschód od Wisły, w tych miejscach w których likwidowaliście jednostki wojskowe - kontynuował polityk, nawiązując do poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej .

Polityk PiS wymieniał dalej, że "służy swojej społeczności lokalnej" i że "doprowadził do powstania szpitala w Legionowie".

MON miał kupić pracownicy zegarek. "Taki sobie wybrałam"

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przedstawił w czwartek dokumenty, z których wynika, że MON kupiło zegarek o wartości ok. 6 tys. złotych, który miał być prezentem dla wiceministra obrony Korei Południowej. Ostatecznie trafił on jednak do Agnieszki Glapiak, byłej szefowej Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.