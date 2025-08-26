We wtorek Mentzen odniósł się do kontrowersji wokół decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o wsparciu dla obywateli Ukrainy.

Starlink dla Ukrainy. Mentzen: Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić

"Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić" - napisał lider Konfederacji i dodał, że "pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków".

Jego słowa postanowił skomentować Sikorski. "Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina zdala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika" - napisał szef MSZ.

"Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia" - dodał.

Mentzen odpowiedział Sikorskiemu. "Sprowadziliście Polskę poniżej Finlandii"

Mentzen pospieszył z odpowiedzią na komentarz szefa polskiej dyplomacji, nie szczędząc przy tym krytyki dla obecnego rządu.

"Powiedział człowiek oskarżający USA Bidena o wysadzenie Niemcom Nord Streamu, którego premier strzelał z palców w plecy Trumpa i oskarżał go o rosyjską agenturalność" - przypomniał.

Ocenił, że Polska pomogła Ukrainie "ponad możliwości", a w efekcie nie znalazła się nawet przy stole negocjacyjnym, gdzie "zaledwie relacjonuje się rozmowy pokojowe". Odniósł się w ten sposób do braku polskiego przedstawiciela podczas rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, któremu w Białym Domu towarzyszyli europejscy przywódcy, m.in. fiński prezydent Alexander Stubb.

"Sprowadziliście swoją polityką Polskę poniżej Finlandii. Zachowujecie się jak ostatni frajerzy, z takim podejściem na osiedlu byście tylko po piłkę kolegom biegali. Nawet na bramkę by was nie wpuścili" - zakończył Mentzen.

Weto prezydenta ws. wsparcia dla Ukrainy. Gawkowski: Fatalna w skutkach decyzja

Prezydent poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

- Wsparcie dla Ukrainy w zakresie zapewnienia łączności, które wygasa z końcem września, miało być przedłużone. Chcieliśmy kontynuować finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy. Niestety fatalna w skutkach decyzja prezydenta bardzo to komplikuje i trzeba będzie powiadomić naszych partnerów, że teraz takie wsparcie wygaśnie z końcem września - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ocenił, że prezydent doskonale wiedział, że w zawetowanej ustawie o wsparciu obywateli Ukrainy są też kwestie dotyczące starlinków. Jak zaznaczył, dziwi się, że Nawrocki podjął taką decyzję.

Według Gawkowskiego prezydent podjął "ryzyko na bardzo wysokim poziomie" i decydując się zawetować ustawę, "de facto wyłączył internet na Ukrainie", "wyłączył go szkołom, wyłączył szpitalom".

- Decyzja prezydenta wprost oznacza, że tego internetu, ale i wsparcia dla administracji skarbowej na Ukrainie nie będzie. (…) Dzisiaj prezydent musi wziąć odpowiedzialność za to i powiedzieć, czy to nazywa się prawdziwym partnerstwem z Ukrainą, która jest na końcu negocjacji pokojowych i która dzisiaj dostaje taki nóż w plecy - stwierdził Gawkowski.

