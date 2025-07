Spięcie między Lewicą a Polską 2050. Żukowska: Umiecie tylko kłamać

Polityk zwróciła się do członków Polski 2050, pisząc: " nie czytacie projektów ustaw, nie zgłaszacie do nich uwag na rządzie i nie wiecie co w nich jest".

"Umiecie tylko kłamać i manipulować i jest to żałosne" - podkreśliła, odnosząc się do komentarza tej formacji w sprawie ostatniego wpisu wiceministra .

Wcześniej wiceminister Lewandowski napisał, że "jasne rozdzielenie systemu mieszkań zasobu publicznego, budowanego ze środków państwa, które zawsze będą pod najem - nie na sprzedaż, od deweloperki z systemami dojścia do własności to elementarna uczuciowość wobec społeczeństwa w imieniu, którego sprawujemy władze ".

"Panie Ministrze, t o jest pomysł Lewicy na politykę mieszkaniową? Monopol dla deweloperów na sprzedaż? Ustawy syjamskie - za każdą 1 zł na społeczne budownictwa, 1 zł na dopłaty do kredytów? Patoparkingi wrzucone do ustawy o społecznym budownictwie? - pytała na platformie X Polska 2050.

- Pełne zaufanie to jest kategoria bardzo rzadka w polityce i nawet w życiu (...) Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robi marszałek Hołownia i ugrupowanie Polska 2050. To są ich decyzje - mówił szef rządu. - Jeśli się okaże, że komuś nie pasuje, albo jeśli ktoś przesadzi, to się pożegnamy - podkreślił ostatnio Tusk.