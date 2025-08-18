Spięcie dziennikarza z prezydenckim ministrem. "Brzydzę się panem"
Na negocjacjach w sprawie Ukrainy w Waszyngtonie zabrakło przedstawiciela z Polski. "Otoczenie Nawrockiego nieoficjalnie zapewniało, że prezydent jedzie na szczyt" - przekazał dziennikarz Bartosz Wieliński. Na wpis zagregował prezydencki minister Marcin Przydacz. "Ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana 'dziennikarstwem'" - napisał.
Do Waszyngtonu na szczyt ws. Ukrainy nie poleciał nikt z Polski. Jeszcze w niedzielę głos w sprawie zabierał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
- Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin - mówił.
Odnośnie tej sprawy głos zabrał dziennikarz Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński.
"Wczoraj wieczorem otoczenie Nawrockiego nieoficjalnie zapewniało, że prezydent jedzie na szczyt do Waszyngtonu" - przekazał w mediach społecznościowych.
"Z pokorą i wstydem przyznaję, że im uwierzyłem. Przepraszam, to się nie powtórzy" - dodał ironicznie.
"Brzydzę się panem". Ostre słowa prezydenckiego ministra do dziennikarza
Na wpis zagregował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
"Proszę Pana, ani ja, ani nikt z moich współpracowników nigdy by się z Panem nie skontaktował. Brzydzimy się Panem i Pana 'dziennikarstwem'"- napisał.
"Proszę więc nie kłamać o jakichkolwiek zapewnieniach, bo nikt kulturalny i szanujący się nie będzie z Panem rozmawiał" - dodał Przydacz.
Dziennikarz odpowiedział na słowa prezydenckiego ministra.
"Najwyraźniej w pana otoczeniu nie ma ludzi kulturalnych i szanujących się. Ale to nie mój problem" - przekazał.
Wojna w Ukrainie. Szczyt w Waszyngtonie bez przedstawiciela Polski
Podczas poniedziałkowych uroczystości w Pałacu Prezydenckim do braku polskiego przedstawiciela w delegacji do USA odniósł się Karol Nawrocki.
- Jak wiemy dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, a w tej koalicji od dłuższego czasu to rząd reprezentuje Polskę - podkreślił prezydent. - To pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie - dodał.
Nawrocki przypomniał też, że jest jedynym liderem dzisiaj w Europie, który "na bliskim horyzoncie" ma spotkanie z przywódcą USA i wówczas na pewno zamierza poruszyć tematy związane z bezpieczeństwem i pokojem w Ukrainie.
Prezydent uspokajał w trakcie wydarzenia, że stanowisko Polski jasno zostało przedstawione w ubiegłym tygodniu podczas jego wirtualnych spotkań z Donaldem Trumpem i liderami z Europy. Jak zaznaczył, chodziło m.in. o przypomnienie, by nie ufać słowom Władimira Putina i działaniom Rosji.
Również w poniedziałek, na kilka godzin przed szczytem w Waszyngtonie, głos w sprawie spotkania zabrał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, który także podkreślał, że polska "polityka zagraniczna musi być jedna".
- Te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja - mówił.
Początkowo poniedziałkowe spotkanie z prezydentem USA miał odbyć jedynie Wołodymyr Zełenski. Wkrótce później podano, że Trump wystosował zaproszenia dla europejskich przywódców.
W poniedziałkowym spotkaniu w Białym Domu udział wezmą, poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
