W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej w Stanach Zjednoczonych spotka się z amerykańskim odpowiednikiem.

Spór w programie Moniki Olejnik dotyczył żądań reparacji wojennych od Niemiec oraz roli prezydenta w tej sprawie.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz Monika Olejnik wymienili się ostrymi komentarzami dotyczącymi podejścia do reparacji i manipulacji medialnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z pierwszą zagraniczną wizytą jako głowa państwa. W Waszyngtonie spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem.

O agendę spotkania pytany był w programie Moniki Olejnik w TVN24 szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Dziennikarka zapytała, czy prezydent "powie Trumpowi, że należą nam się reparacje wojenne od Niemiec". Tym samym Olejnik nawiązała do niedawnej wypowiedzi Karola Nawrockiego.

Spięcie Boguckiego z dziennikarką w programie. "To jest aroganckie pytanie"

Zbigniew Bogucki podkreślił, że nie wie, czy kwestia reparacji będzie jednym z tematów rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

- Wiem, że to jest żywotny polski interes, żeby wszyscy bez względu na to, z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy i jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo: tak, należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec - mówił.

Następnie to szef Kancelarii Prezydenta zwrócił się do Moniki Olejnik z pytaniem: - Czy pani to powie? Prowadząca odparła, że "jest to aroganckie pytanie". - Nie będę odpowiadała na pana pytanie. Jest to bezczelne i aroganckie pytanie - zaznaczyła dziennikarka.

Bogucki nie ustępował i usilnie dopytywał prowadzącą program, aby powiedziała, czy jest za tym, żeby Niemcy wypłaciły reparacje wojenne Polsce. - Chyba każdy Polak i Polka jest za - stwierdziła Monika Olejnik.

Dziennikarka odbiła piłeczkę i zapytała swojego rozmówcę, "dlaczego prezydent Andrzej Duda nic nie zrobił w tej sprawie?". Zbigniew Bogucki ocenił, że "jest to głęboka nieprawda".

Reparacje wojenne od Niemiec. Temat wywołał emocje w programie na żywo

Słowna przepychanka między dziennikarką a szefem Kancelarii Prezydenta RP zakończyła się, kiedy Monika Olejnik z ironią powiedziała: - Proszę państwa udało się. Są reparacje, tak uważa szef Kancelarii Prezydenta.

- To jest skrajna manipulacja, którą pani teraz robi i się dziwię... chociaż właściwie się nie dziwię, że pani tak manipuluje - stwierdził Zbigniew Bogucki. Jednocześnie przypomniał, że za rządów PiS powstał raport opisujący polskie straty podczas II wojny światowej.

O reparacjach od Niemiec prezydent Nawrocki mówił w poniedziałek podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu.

- To nie znaczy, że zwalniamy Niemców od wypłacenia nam reparacji. One nie sprawią, że dostaniemy historycznej amnezji, ale sprawią, że zamkniemy pewien etap, który ważny jest dla pokoju, dla przyszłości - mówił Karol Nawrocki.

Budka o wizycie prezydenta w Białym Domu: Jest zobowiązany do prowadzenia polityki zagranicznej, którą wyznacza rząd Polsat News Polsat News