- Śmieją się z pana angielskiego - powiedziała do Przemysława Czarnka reporterka TVN24. Agata Adamek nawiązała do listu byłego ministra edukacji, który zaprosił Elona Muska do zakładów karnych, gdzie osadzeni są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. - Gdyby tak pani mówiła po angielsku, jak ja myślę po polsku, to byłoby znakomicie - odparł poseł PiS.