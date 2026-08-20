Spekulują o nowej partii Matczaka i Stanowskiego. Padł ironiczny komentarz

Spis treści: Kluby Radykalnego Centrum prof. Matczaka Nowa partia Matczaka i Stanowskiego? Narosły domysły

Kluby Radykalnego Centrum prof. Matczaka

Prof. Matczak jest prawnikiem, profesorem nauk społecznych i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie to rozpoznawalny komentator życia politycznego w Polsce związany z Kanałem Zero. W niedawnych wpisach na platformie X zachęcał do zakładania w Polsce Klubów Radykalnego Centrum - jako przestrzeni do dyskusji prowadzonych z dala od mediów społecznościowych.

Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu prowadzimy wielką ogólnopolską akcję zakładania 50 klubów Radykalnego Centrum. Kluby Radykalnego Centrum to miejsce normalnej, ludzkiej dyskusji, gdzie mogą się spotkać ludzie o różnych poglądach, o różnych pomysłach na życie, ale potraktować siebie jak człowieka, a nie jak awatara, nie jak kogoś kto jest wrogiem, bo się zna go tylko z jednej strony. Specjalnie wyprowadzamy te dyskusje z mediów społecznościowych, gdzie dyskusji normalnie prowadzić się nie da, bo tam właśnie ludzie często postrzegają siebie przez kalki, przez pewnego rodzaju etykiety.

Choć w wypowiedzi tej nie padły słowa potwierdzające zamiar utworzenia grupy politycznej, stała się ona podstawą do późniejszych spekulacji w tej sprawie.

Nowa partia Matczaka i Stanowskiego? Narosły domysły

Temat utworzenia nowej partii politycznej poruszyła w swoim wpisie Krystyna Pawłowicz. Ostrzegała w nim przed partią Matczaka i Stanowskiego, która miałaby nie dopuścić do przejęcia władzy przez prawicę.

"Czy peowiec M.MATCZAK i K.STANOWSKI założą na wybory 2027 NOWĄ PARTIĘ mającą UNIEMOŻLIWIĆ prawicy odzyskanie władzy ? Bez „egzoszkieletu tradycji” i podobnych tożsamości… Dla Polski – groźne"

Wpis ten nie pozostał bez odpowiedzi prof. Matczaka, który skomentował krótko i ironicznie: "Ale bez egzoszkieletu nie. Nigdy".



