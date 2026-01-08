Spędził 25 lat w więzieniu. Skazany za zabójstwo Pershinga wyszedł na wolność

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Ryszard Bogucki, skazany na 25 lat pozbawienia wolności, opuścił Zakład Karny w Herbach po odbyciu zasądzonej kary pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiedział za zabójstwo Andrzeja K. ps. Pershing, przywódcy gangu pruszkowskiego. - Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia - stwierdził.

Mężczyzna w czerwonym stroju więziennym siedzący w pomieszczeniu, ujęcie na jego twarz w oknie graficznym na tle budynku więzienia otoczonego drutem kolczastym.
Ryszard Bogucki opuścił więzienie. Został skazany za zabójstwo PershingaWojciech Olkusnik / East News / JACEK WASZKIEWICZReporter

W skrócie

  • Ryszard Bogucki opuścił więzienie po odbyciu kary 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Pershinga.
  • Na wolności witają go bliscy oraz adwokaci, sam podkreśla znaczenie tego momentu dla siebie i rodziny.
  • Został uniewinniony w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały, mimo wcześniejszych zarzutów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia. To jest przede wszystkim czas dla moich bliskich, dla mojej rodziny - powiedział dziennikarzom Bogucki przed więzienną bramą.

Czekała tam na niego również grupa członków rodziny i znajomych oraz adwokaci.

- Żyjemy w tak szalonych czasach, z taką ilością zmiennych, że ja zwyczajnie nie pozwalam sobie na planowanie z takim dużym wyprzedzeniem - zapowiedział.

Ryszard Bogucki opuścił więzienie. Spędził tam 25 lat

- Chciałbym zwyczajnie przez te kilka dni nabrać nowej perspektywy, nie tylko tej perspektywy więziennej, ale również tej perspektywy zwyczajnej, życiowej - powiedział pytany o plany na najbliższą przyszłość.

Bogucki, przed laty znany przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków, został prawomocnie skazany za zabicie Pershinga. Do tej zbrodni doszło w grudniu 1999 r. w Zakopanem.

Uniewinniony zaś został w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji gen. Marka Papały, który został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 r. Stanowczo odpierał zarzuty i kwestionował swój udział w obu tych zbrodniach.

Zobacz również:

Polak, który śmiertelnie potrącił dwie młode Włoszki opuści areszt
Świat

Śmiertelnie potrącił dwie studentki we Włoszech. Decyzja sądu

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Koniec z karą więzienia za obrazę uczuć religijnych? Żurek: Rozpoczynamy dyskusjęPolsat NewsPolsat News

Najnowsze