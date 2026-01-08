W skrócie Ryszard Bogucki opuścił więzienie po odbyciu kary 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Pershinga.

Na wolności witają go bliscy oraz adwokaci, sam podkreśla znaczenie tego momentu dla siebie i rodziny.

Został uniewinniony w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały, mimo wcześniejszych zarzutów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Dzisiaj to jest pierwszy dzień reszty mojego życia. To jest przede wszystkim czas dla moich bliskich, dla mojej rodziny - powiedział dziennikarzom Bogucki przed więzienną bramą.

Czekała tam na niego również grupa członków rodziny i znajomych oraz adwokaci.

- Żyjemy w tak szalonych czasach, z taką ilością zmiennych, że ja zwyczajnie nie pozwalam sobie na planowanie z takim dużym wyprzedzeniem - zapowiedział.

Ryszard Bogucki opuścił więzienie. Spędził tam 25 lat

- Chciałbym zwyczajnie przez te kilka dni nabrać nowej perspektywy, nie tylko tej perspektywy więziennej, ale również tej perspektywy zwyczajnej, życiowej - powiedział pytany o plany na najbliższą przyszłość.

Bogucki, przed laty znany przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków, został prawomocnie skazany za zabicie Pershinga. Do tej zbrodni doszło w grudniu 1999 r. w Zakopanem.

Uniewinniony zaś został w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji gen. Marka Papały, który został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 r. Stanowczo odpierał zarzuty i kwestionował swój udział w obu tych zbrodniach.

Koniec z karą więzienia za obrazę uczuć religijnych? Żurek: Rozpoczynamy dyskusję Polsat News Polsat News