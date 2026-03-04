W skrócie W Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące pobytu Ukraińców, przedłużając legalność ich pobytu do 4 marca 2027 roku i wprowadzając wymóg zmiany tytułu pobytowego.

Specustawa z marca 2022 roku wygasła, a jej miejsce zajęły rozwiązania systemowe; większość dorosłych Ukraińców pracuje, a dzieci uczęszczają do polskich szkół.

Karol Nawrocki zawetował pierwotną nowelizację ustawy, po czym podpisał drugą wersję dokumentu, uprzedzając, że zrobił to po raz ostatni.

Z głównymi zmianami dotyczącymi zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce zapoznał były wiceminister w MSWiA, odpowiedzialny za kwestie migracji, Maciej Duszczyk.

Jak zauważył, jedna z głównych zmian dotyczy legalności pobytu Ukraińców w naszym kraju, która została przedłużona do 4 marca 2027 roku. Do tego czasu obywatele Ukrainy muszą zadbać o zmianę tytułu pobytowego, np. na trzyletni pobyt czasowy.

Ukraińcy w Polsce. Nowe przepisy weszły w życie. Co się zmieniło?

"Prawa uchodźców wojennych zostają, z kilkoma wyjątkami np. dotyczących rannych żołnierzy, zrównane z prawami innych cudzoziemców przebywających w Polsce. Oznacza to odejście od rozwiązań specjalnych na systemowe" - wyjaśniał polityk na platformie X.

Obywatele Ukrainy w naszym kraju nadal mają dostęp do rynku pracy na podstawie powiadomienia pracodawcy. Dzieci i młodzież mają dostęp do edukacji.

"Pobyt nadal jest uważany za tymczasowy. Osoby chcące osiedlić się w Polsce oraz uzyskać obywatelstwo muszą spełniać warunki ogólne" - dodał Maciej Duszczyk.

Jak wyjaśnił polityk, w mocy pozostaje wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, np. dzieci z niepełnosprawnościami. "Liczbę osób z grup wrażliwych można oszacować na 5-6 tys." - wskazał.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wygasła specustawa

W komunikacie opublikowanym na stronie Rady Ministrów po przyjęciu nowej ustawy zwrócono uwagę, że "specustawa z marca 2022 r. była odpowiedzią na masowy napływ uchodźców z Ukrainy wskutek agresji Rosji na ten kraj".

"Po blisko czterech latach sytuacja uległa stabilizacji - większość dorosłych obywateli Ukrainy pracuje, ich dzieci uczęszczają do polskich szkół. Dlatego - zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej - przechodzimy na rozwiązania systemowe" - czytamy.

Jak wyjaśniono, zmiana ta wprowadza równe prawa dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce, a także "przyniesie oszczędności budżetowi państwa".

Zmiany w przepisach dotyczących Ukraińców. Weto Karola Nawrockiego

Temat zmian w regulacjach dotyczących statusu Ukraińców w Polsce pojawił się po tym, jak Karol Nawrocki w sierpniu 2025 roku zawetował pierwotną nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom.

Prezydent domagał się, aby świadczenie 800 plus oraz inne formy wsparcia były dostępne tylko dla aktywnych zawodowo Ukraińców.

Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy. Równolegle jednak rząd przygotował kolejny dokument, uwzględniający część sugestii prezydenta, choć mniej restrykcyjny w ograniczeniach wsparcia dla obywateli Ukrainy.

Karol Nawrocki ostatecznie podpisał drugą wersję ustawy 26 września 2025 r. Zapowiedział jednak, że robi to po raz ostatni, a swoją decyzję uzasadnił tym, że nie chce wprowadzać chaosu prawnego.

