W skrócie Specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i zespołem medycznym poleci na Węgry w niedzielę między 18 a 20.

W wyniku wypadku autokaru na Węgrzech, w którym pielgrzymi wracali z Medjugorie, zginęło 12 osób, a stan co najmniej 10 określany jest jako poważny.

Śledztwo w sprawie przyczyn tragedii prowadzą organy węgierskie oraz prokuratura w Krośnie, przy współpracy polskich i węgierskich służb.

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Nowe informacje w sprawie specjalnego lotu na Węgry przekazał w rozmowie z PAP rzecznik resortu spraw zagranicznych.

Jak wskazał Maciej Wewiór, start maszyny zaplanowany jest między godziną 18 a 20 w niedzielę. na pokładzie samolotu, poza medykami, znajdą się m.in. wiceszef resortu Wojciech Zajączkowski oraz Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Specjalny lot z pomocą

Pierwsze informacje o wysłaniu specjalnego samolotu na Węgry przekazał premier Donald Tusk.

"Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili" - napisał szef rządu na X.

Więcej informacji w sprawie lotu przekazał natomiast szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami MSZ i MZ" - wskazał polityk.

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Jak dodał, polecił on także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. "Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy" - zaznaczył lider ludowców.

Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Wracali z Medjugorie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około 1 w nocy w niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że na prostym odcinku drogi kierujący zjechał w swojego pasa ruchu, a pojazd wjechał do rowu i dachował. W autokarze znajdowało się 59 osób. 12 z nich zginęło, a stan kolejnych 10 określany jets jako krytyczny. Pozostali Polacy odnieśli lekkie obrażenia.

Z ustaleń Interii wynika, że pojazdem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia. Wracali oni do kraju z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.

Wypadek autokaru z Polakami. Śledztwo służb

Ze wstępnych ustaleń śledczych na Węgrzech wynika, że kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami najpewniej zasnął za kierownicą.

Pracownicy podkarpackiego przewoźnika zostali zatrzymani na miejscu. Trwa ich przesłuchanie.

Równocześnie śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia wszczęła prokuratura w Krośnie, o czym poinformował minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

"Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii. Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - podkreślił Żurek.

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich poszkodowanych: +36 20 472 9502.

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