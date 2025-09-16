Trwają spekulacje dotyczące tego, co było powodem zniszczeń domu w Wyrykach w woj. lubelskim. W nocy z 9 na 10 września, podczas bezprecedensowego wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów, na budynek spadł obiekt, który spowodował duże szkody. Do tej pory nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

TymczasemMinisterstwo Obrony Narodowej złożyło we wtorek deklarację w sprawie jego odbudowy. "Informujemy, że niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w m. Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel" - podano na platformie X.

Wyryki. Co zniszczyło dom? Oczekiwanie na opinię biegłych

Lubelska prokuratura, cytowana przez "Rzeczpospolitą", przekazała w lakonicznym komunikacie, że "obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Gazeta, powołując się na źródła w "najważniejszych strukturach państwa, zajmujących się bezpieczeństwem", wskazuje, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

W obliczu pojawiających się kolejnych spekulacji i doniesień, głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.

BBN: Prezydent nie wiedział o incydencie

Interia próbowała potwierdzić tę informację także w Pałacu Prezydenckim. Tam usłyszeliśmy nieoficjalnie, żePałac Prezydencki nie wiedział o tym, że za zniszczenie budynku mogła odpowiadać rakieta wystrzelona F-16.

Jak się dowiedzieliśmy nie było o tym mowy także na niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Wydarzenia": Sufit w centrum handlowym runął na podłogę. Ewakuowano 1400 osób Polsat News