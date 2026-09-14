Specjalne spotkanie Tuska z wojskiem i służbami. Nowe informacje

W mediach społecznościowych premier opublikował zdjęcie ze spotkania. Zobaczyć możemy na nim, że uczestniczyli w nim m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i sekretarz stanu w ministerstwie Czesław Mroczek, minister finansów Andrzej Domański, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, czy szef MSZ Radosław Sikorski.

O spotkaniu informował też rzecznik rządu Adam Szłapka. "W KPRM zakończyło się spotkanie z udziałem premiera Donalda Tuska, szefów MON, MSZ, MSWiA, MF, dowódców Wojska Polskiego oraz służb mundurowych. Tematem było bezpieczeństwo polskich granic" - napisał w serwisie X.

Spotkanie w KPRM. Premier rozmawiał z ministrami, dowódcami WP i służb

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów informował o nich w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Andrzej Domański. - Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze pełnej, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami, będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie - mówił.

Donald Tusk wskazywał w niedzielę po atakach rosyjskich tuż przy granicy Ukrainy z Polską, że współpraca przy przejściach granicznych "niestety będzie musiała mieć specjalny charakter podejrzewam przez najbliższe miesiące". - Nie tylko na wypadek ataku, ale przecież nie możemy przewidzieć każdego ataku - dodał.

Informował ponadto, że w poniedziałek rozmowy w tej sprawie będą prowadzone także z Ministerstwem Finansów.

Szef rządu akcentował, że współpraca między celnikami, policjantami, strażą graniczną, wojskiem "musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków".

Atak tuż obok polskiej granicy. Siemoniak o eskalacji napięcia wobec sojuszników Ukrainy

W niedzielę, kilka godzin po ataku Rosjan nieopodal polskiej granicy zwołano też specjalne spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Po jego zakończeniu Tomasz Siemoniak zapewnił, że "Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski".

"Na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym w RCB przez premiera Donalda Tuska służby specjalne przedstawiły ocenę sytuacji po atakach Rosji w pobliżu przejść granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą" - czytamy we wpisie opublikowanym na portalu X przez ministra koordynatora służb specjalnych.

"Rosja uderza w gospodarkę ukraińską oraz eskaluje napięcie wobec państw wspierających Ukrainę (...) Nasze służby są także w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi" - napisał polityk.

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