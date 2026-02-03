Wojna w Ukrainie
Specjalne akcje w polskich diecezjach. Hierarchowie wydają zarządzenia

Archidiecezje prymasowska i warszawska włączą się w pomoc dla Ukrainy. Biskupi zapowiedzieli, że w najbliższą niedzielę pieniądze zebrane do puszek zostaną przeznaczone dla naszych wschodnich sąsiadów. Z powodu rosyjskich ataków w wielu częściach Ukrainy mieszkańcy nie mają prądu i ogrzewania, podczas gdy w kraju utrzymują się dwucyfrowe mrozy.

Dwóch duchownych w koloratkach i czarnych sutannach, po lewej starszy mężczyzna uśmiecha się i patrzy w stronę rozmówcy, po prawej drugi mężczyzna z poważnym wyrazem twarzy siedzi przy stole, w tle pozostali duchowni na sali.
Abp Adrian Galbas i prymas Polski abp Wojciech PolakArchidiecezja Gnieźnieńska/Archidiecezja KrakowskaPUSTE

W skrócie

  • Archidiecezje prymasowska i warszawska organizują zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy, przeznaczając środki między innymi na zakup generatorów prądu i sprzętu grzewczego.
  • Biskupi apelują o pomoc dla mieszkańców Ukrainy, którzy z powodu rosyjskich ataków nie mają dostępu do prądu i ogrzewania podczas silnych mrozów.
  • Kard. Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej przeznacza środki ze zbiórek na tacę oraz własne fundusze na zakup generatora, a Caritas przekazał Kijowowi transport z pomocą.
Ukraina od tygodni zmaga się z silnymi, często dwucyfrowymi mrozami. Miliony ludzi pozostają bez prądu, wody i ogrzewania w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną kraju. Bardzo trudna sytuacja jest w stolicy Ukrainy, Kijowie.

W pomoc wschodnim sąsiadom zaangażował się Kościół w Polsce.

Kościół w Polsce z pomocą dla Ukrainy. Diecezje zarządziły zbiórki

W najbliższą niedzielę, 8 lutego, na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie.

"W ostatnich tygodniach nasilone bombardowania infrastruktury energetycznej w Ukrainie pozostawiły wielu ludzi bez ogrzewania, prądu i możliwości normalnego funkcjonowania, co w okresie zimowym stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia" - przekazał prymas Polski, abp Wojciech Polak.

    Hierarcha zaznaczył, że "jedną z najpilniejszych potrzeb jest zakup generatorów prądu dużej mocy, mobilnych stacji cieplnych oraz innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia podstawowych warunków bytowych udręczonym przez wojnę mieszkańcom Ukrainy".

    "W związku z powyższym zarządzam na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej zbiórkę do puszek na pomoc dla Ukrainy" - poinformował. Abp Polak podziękował również "wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los naszych wschodnich sąsiadów".

    Podobny apel wystosował abp Adrian Galbas.

    "W niedzielę 8 lutego 2026 roku w parafiach i kościołach rektoralnych na terenie Archidiecezji Warszawskiej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom Ukrainy" - ogłosił metropolita warszawski.

    "Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie okresu zimowego" - dodał.

    Kard. Ryś z pomocą dla Ukrainy. Zbiórka w archidiecezji krakowskiej

    To kolejne diecezje, które włączyły się w pomoc Ukrainie. Przykład dał kard. Grzegorz Ryś, nowo mianowany metropolita krakowski. 

    Zarządził on, że pieniądze zebrane na tacę w niedzielę 1 lutego zostaną przeznaczone na pomoc dla Kijowa. Zadeklarował również, że pierwszy generator zakupi osobiście ze swoich środków.

    Dodatkowo 30 stycznia Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazał, że do Kijowa dotarł transport z pomocą zawierający 172 agregaty prądotwórcze, 866 nagrzewnic i 6 ton żywności.

    Za gest solidarności kardynałowi podziękował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

