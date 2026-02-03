Specjalne akcje w polskich diecezjach. Hierarchowie wydają zarządzenia

W skrócie Archidiecezje prymasowska i warszawska organizują zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy, przeznaczając środki między innymi na zakup generatorów prądu i sprzętu grzewczego.

Biskupi apelują o pomoc dla mieszkańców Ukrainy, którzy z powodu rosyjskich ataków nie mają dostępu do prądu i ogrzewania podczas silnych mrozów.

Kard. Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej przeznacza środki ze zbiórek na tacę oraz własne fundusze na zakup generatora, a Caritas przekazał Kijowowi transport z pomocą.

Ukraina od tygodni zmaga się z silnymi, często dwucyfrowymi mrozami. Miliony ludzi pozostają bez prądu, wody i ogrzewania w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną kraju. Bardzo trudna sytuacja jest w stolicy Ukrainy, Kijowie.

W pomoc wschodnim sąsiadom zaangażował się Kościół w Polsce.

Kościół w Polsce z pomocą dla Ukrainy. Diecezje zarządziły zbiórki

W najbliższą niedzielę, 8 lutego, na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie.

"W ostatnich tygodniach nasilone bombardowania infrastruktury energetycznej w Ukrainie pozostawiły wielu ludzi bez ogrzewania, prądu i możliwości normalnego funkcjonowania, co w okresie zimowym stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia" - przekazał prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Hierarcha zaznaczył, że "jedną z najpilniejszych potrzeb jest zakup generatorów prądu dużej mocy, mobilnych stacji cieplnych oraz innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia podstawowych warunków bytowych udręczonym przez wojnę mieszkańcom Ukrainy".

"W związku z powyższym zarządzam na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej zbiórkę do puszek na pomoc dla Ukrainy" - poinformował. Abp Polak podziękował również "wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie jest obojętny los naszych wschodnich sąsiadów".

Podobny apel wystosował abp Adrian Galbas.

"W niedzielę 8 lutego 2026 roku w parafiach i kościołach rektoralnych na terenie Archidiecezji Warszawskiej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom Ukrainy" - ogłosił metropolita warszawski.

"Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie okresu zimowego" - dodał.

Kard. Ryś z pomocą dla Ukrainy. Zbiórka w archidiecezji krakowskiej

To kolejne diecezje, które włączyły się w pomoc Ukrainie. Przykład dał kard. Grzegorz Ryś, nowo mianowany metropolita krakowski.

Zarządził on, że pieniądze zebrane na tacę w niedzielę 1 lutego zostaną przeznaczone na pomoc dla Kijowa. Zadeklarował również, że pierwszy generator zakupi osobiście ze swoich środków.

Dodatkowo 30 stycznia Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazał, że do Kijowa dotarł transport z pomocą zawierający 172 agregaty prądotwórcze, 866 nagrzewnic i 6 ton żywności.

Za gest solidarności kardynałowi podziękował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

