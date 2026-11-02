Specjalna operacja przy granicy Polski z rosyjskim obwodem. "Są sygnały"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Trwa specjalna operacja przy granicy z obwodem królewieckim - przekazał szef policji. Marek Boroń wskazał w RMF FM, że decyzję o mobilizacji sił w tym regionie podjęto po sygnałach od wywiadu, a także sił sojuszniczych. W akcji udział biorą policja, straż graniczna, wojsko i kontrterroryści.

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Wojskowe siły na granicy rosyjsko-polskiej oraz mapa z oznaczoną granicą Polski z obwodem królewieckim
Wzmożona gotowość polskich służb przy granicy z obwodem królewieckimGoogle Maps | Michal Kosc Agencja FORUM

W skrócie

  • Komenda Główna Policji uruchomiła operację specjalną w rejonie granicy z obwodem królewieckim w celu prewencyjnego zapobiegania możliwym aktom dywersji.
  • W działaniach uczestniczą służby specjalne, wojsko, straż graniczna oraz policja, a wzmożone siły skierowano do województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
  • Operacja opiera się na informacjach od Służby Wywiadu Wojskowego oraz służb sojuszniczych o możliwych prowokacjach i sabotażu.
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Centrum dowodzenia operacją znajduje się w Komendzie Głównej Policji.

W rozmowie z RMF FM szef policji gen. insp. Marek Boroń podkreślił, że sztab operacji specjalnej powstał w reakcji na sygnały o możliwych incydentach przy granicy z obwodem królewieckim. Podkreślił, że operacja ma charakter prewencyjny.

- Policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji - mówił szef policji.

Operacja przy granicy z obwodem królewieckim. Służby dostały sygnał

Zmobilizowane siły prowadzą działania w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Obejmują one współpracę służb specjalnych, wojska i straży granicznej oraz KWP w Olsztynie i KWP w Białymstoku.

RMF FM podawało wcześniej, że do władz dotarły informacje od Służby Wywiadu Wojskowego i służb krajów sojuszniczych, że przy granicy z Rosją może dojść do prowokacji bądź aktów sabotażu.

Wymieniano np. zagrożenie naruszenia granicy przez uzbrojone grupy i próby podjęcia działań dywersyjnych.

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- Dlatego na pogranicze przybyły wzmocnienia z policyjnych komend z kilku województw. To wynika z informacji, które posiadamy też od służb zewnętrznych. My mamy zadbać o bezpieczeństwo obywateli, którzy tam mieszkają, ale też o placówki i o wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą być zagrożeniem dla społeczeństwa - relacjonował gen. insp. Boroń.

Ze słów Boronia wynika, że w działania zabezpieczające zaangażowani są też kontrterroryści. Zaprzeczył on ponadto, że działania mobilizacyjne są związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Rosja i Białoruś próbują "testować" granice państw Zachodu

W ostatnim czasie do groźnego incydentu doszło na granicy Białorusi, otwiera się w nowym oknie i Łotwy.

Ze strony białoruskiej w pewnym momencie na stronę łotewską próbowali przedostać się zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni prowadzący ze sobą grupę około 20 nielegalnych migrantów - informowaliśmy 7 października.

O sprawie mówił łotewski minister spraw wewnętrznych Janis Dombrava. Jak zrelacjonował w mediach społecznościowych, doszło do starcia między uzbrojoną eskortą a łotewskimi żołnierzami. Wobec wojskowych padły groźby.

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