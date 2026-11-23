W skrócie Synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW poinformowała, że prognozy długoterminowe wskazują na duże szanse wystąpienia opadów śniegu i ochłodzenia w okresie Bożego Narodzenia.

Jest szansa nie tylko na białe święta, ale też na kolejne fale chłodu i opady śniegu w zimowych miesiącach.

Zima 2026/2027 może być zmienna, z przeplatającymi się okresami mrozów i odwilży, przy czym więcej opadów śniegu prognozuje się w drugiej połowie stycznia.

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Poniedziałek w wielu miejscach będzie bardziej zimowym niż jesiennym dniem, z chłodem oraz opadami śniegu w praktycznie całym kraju. Czy jednak śniegu w kolejnych tygodniach więcej, czy też będzie to jedynie krótki epizod? Odpowiedzi na to pytanie szuka rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Agnieszka Prasek opowiedziała też, czy nadchodząca zima będzie może być równie "prawdziwa", jak ta, której doświadczyliśmy poprzednio.

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Szansa na śnieg w Boże Narodzenie. "Sytuacja szczególnie interesująca"

"Po serii stosunkowo łagodnych sezonów zimowych ostatnia zima przypomniała nam, jak wyglądają prawdziwe zimowe warunki, z silniejszymi mrozami, opadami śniegu i okresami utrzymywania się pokrywy śnieżnej" - podsumowała poprzedni zimowy sezon specjalistka.

Agnieszka Prasek zwraca uwagę, że "początek grudnia może przynieść bardziej zimową pogodę na nizinach". W zależności od scenariuszy opady śniegu pojawiają się na przełomie listopada i grudnia lub kilka dni później.

Jeżeli chłodne powietrze utrzyma się nad Polską, a jednocześnie pojawią się strefy opadów, możliwe będzie tworzenie się pokrywy śnieżnej - tłumaczy rzecznik IMGW.

"Oczywiście nie oznacza to jednak, że od początku grudnia zapanuje w kraju trwałą zima, bo nadal będą możliwe przejściowe ocieplenia, dodatnia temperatura i opady deszcz. Dlatego nie możemy jeszcze powiedzieć, ile śniegu spadnie i jak długo będzie zalegał" - zastrzega synoptyk.

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to "sytuacja jest szczególnie interesująca", ponieważ według wyliczeń długoterminowych "obserwujemy bardzo duże zmiany" - dodaje Agnieszka Prasek.

"W ostatnich analizowanych scenariuszach ponownie pojawiła się możliwość wyraźniejszego ochłodzenia właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Co szczególnie interesujące, według niektórych wyliczeń temperatura (wtedy - red.) spada poniżej zera nie tylko nocami, ale miejscami również w ciągu dnia. Te spadki są dość spore" - podkreśla synoptyk.

Według dostępnych obecnie prognoz długoterminowych w okresie Bożego Narodzenia oraz na przełomie 2026 i 2027 roku może nastąpić ochłodzenie IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe, że podczas świąt popada śnieg, między innymi na południu Polski, "a to oznacza, że białe i mroźne święta w Polsce są jednym z możliwych scenariuszy" -dodaje Agnieszka Prasek.

Specjalistka zwróciła też uwagę, że śnieg wcale nie musi padać w Wigilię, żeby uznać, że mamy do czynienia z białymi świętami:

Jeżeli pokrywa śnieżna powstanie kilka dni wcześniej, a następnie temperatura utrzyma się poniżej zera, śnieg może przetrwać przez cały okres świąteczny. (...) Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie określić, w których regionach kraju będzie zalegał śnieg w okresie świąt - zastrzega rzecznik IMGW.

Według najnowszych wyliczeń jednak jest duża szansa na to, że tegoroczne Boże Narodzenie może być śnieżne i chłodne. Wciąż jednak jest to jedynie "interesujący sygnał, ale nie jeszcze nie potwierdzona prognoza" - podkreśla Prasek.

Miłośnicy zimy być może będą mieli więcej okazji do świętowania, ponieważ pojawia się szansa na to, że również okres po świętach przyniesie więcej zimowych zmian.

Pogoda z mrozem i śniegiem. To może być "prawdziwa zima"

Według części scenariuszy pogodowych po Bożym Narodzeniu i na przełomie grudnia i stycznia według Agnieszki Prasek "nadal widoczne są wyraźne ochłodzenia, możliwy jest napływ arktycznych mas powietrza z północy i ze wschodu Europy, a wraz z nimi spadki temperatury, szczególnie nocami".

"Nie można wykluczyć, że Sylwester i początek nowego roku przyniosą nam bardziej zimową pogodę" - prognozuje rzecznik IMGW.

Poważne ochłodzenie może nastąpić w Polsce na początku grudnia, a potem również na przełomie 2026 i 2027 roku - wynika z prognoz długoterminowych IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe też, że więcej opadów śniegu powinnyśmy się spodziewać w drugiej połowie stycznia. Sytuacja może być bardzo zmienna, co oznacza, że okresy bardziej śnieżne i mroźne mogą się przeplatać ze znacznie łagodniejszymi.

Drugi miesiąc 2027 roku również może przynieść kolejne opady śniegu i mroźne dni. Ponieważ jest to bardzo odległy okres, obejmujące go prognozy są bardzo niepewne.

Choć w lutym średnie temperatury w Polsce mają być zbliżone do tych, których zwykle doświadczamy o tej porze roku, to "nie można wtedy wykluczyć krótszych okresów silniejszego mrozu" - zastrzega Agnieszka Prasek. Mogą więc występować mroźne okresy, ale też przejściowe ocieplenia.

Można więc mieć nadzieję na to, że zbliżająca się zima będzie przypominać te "prawdziwe", sprzed lat, a być może nawet tę, która panowała rok temu. Możliwe będą jednak okresy, podczas których będzie mroźniej i bardziej śnieżne, przetykane cieplejszymi i spokojniejszymi.

Trzeba przy tym pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, która jest bardzo niepewna i może jeszcze wielokrotnie się zmienić.

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