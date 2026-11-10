Spadnie nawet pięć centymetrów śniegu. Zima we wtorek dotrze na niziny

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Na nizinach spadnie pierwszy w tym sezonie śnieg. Zimowe opady przyniesie front atmosferyczny, który dotrze do Polski z południowego zachodu. Możliwe, że poza górami warstwa śniegu osiągnie kilka centymetrów. Do tego trzeba będzie bardzo uważać na niebezpieczną gołoledź, wichury oraz gęste mgły.

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Śnieg na nizinach. We wtorek z taką sytuacją będą mieli do czynienia między innymi mieszkańcy Mazowsza, Kujaw i Mazur
We wtorek w północnej Polsce spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Po raz pierwszy w tym sezonie biało zrobi się także poza górami. Zdjęcie w tle ilustracyjneCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Przed nami dzień z dynamiczną pogodą. Będzie pochmurnie, a przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zwracają uwagę, że "miejscami zamiast samego deszczu pojawi się deszcz ze śniegiem, a w Karpatach oraz przejściowo w centrum i na północnym wschodzie - śnieg".

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Śnieg wkracza na niziny. Pojawiło się specyficzne ostrzeżenie

Pogoda we wtorek przez cały dzień będzie nieprzyjemna, a miejscami bardzo wymagająca. Rano na zachodzie utrzymują się gęste mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Zjawisko to stopniowo słabnie i w kolejnych godzinach powinno zaniknąć, ale rano może jeszcze miejscami osadzać szadź.

Strefa opadów przesunie się z zachodniej Polski ku centrum i na wschodnie rejony kraju. Rano na południowym zachodzie mogą to być opady marznące, więc z tego powodu na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce lokalnie mogą tworzyć gołoledź. Na drogach i chodnikach może być z tego powodu ślisko i niebezpiecznie.

Najwięcej deszczu popada na Górnym Śląsku, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej oraz na Podkarpaciu suma opadów może wynieść około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Spadnie jednak nie tylko deszcz. Miejscami na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie zanotujemy deszcz ze śniegiem. Po raz pierwszy w tym sezonie śnieg pojawi się już nie tylko w górach, ale także na nizinach: w centrum i na północnym wschodzie lokalnie może pojawić się pokrywa śnieżna gruba na 2 do 5 centymetrów.

Obszar intensywnych opadów atmosferycznych skoncentrowany wokół centrum niżu z ciśnieniem 1010 hPa rozciąga się od północnych do południowo-wschodnich rejonów, z wyraźnym zaznaczeniem strefy frontowej oraz obecnością wyżowego układu atmosferycznego na ...
Strefa opadów przesunie się przez cały kraj z zachodu na wschód. Miejscami przyniesie opady śniegu, między innymi do MazowszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Ze względu na opady śniegu poza górami obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Wejdą one w życie w południe i utrzymają się do godz. 22:00. Obejmują one województwa:

  • północno-zachodnią część mazowieckiego;
  • wschodnie rejony kujawsko-pomorskiego;
  • centralną i południową cześć warmińsko-mazurskiego.
Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonym na żółto województwem kujawsko-pomorskim oraz czerwonym punktem wskazującym położenie Warszawy.
Po raz pierwszy w tym sezonie doświadczymy opadów śniegu poza górami, czyli również na nizinach, głównie w północnej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Śnieg od dłuższego czasu leży wysoko w górach: na Kasprowym Wierchu jego warstwa wynosi 12 centymetrów. We wtorek wysoko w Karpatach może spaść kolejne 5 centymetrów białego puchu.

Na porannych mgłach, gołoledzi i opadach śniegu na nizinach lista zagrożeń pogodowych we wtorek się nie skończy. Na południowo-wschodnich krańcach zacznie naprawdę mocno wiać.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda niesie chłód i wichury. Trzeba bardzo uważać

Znowu doświadczyliśmy zimnego, a miejscami mroźnego poranka. O godz. 8:00 w Chojnicach było -3,4 st. C, a w większości kraju panowały ujemne temperatury. Najcieplejszym miejscem było Opole, gdzie o tej samej porze zanotowano 5,5 st. C.

Wtorek będzie chłodny, szczególnie na północnym wschodzie - tam można się spodziewać do 2 stopni, zaś w centrum około 4. Cieplej będzie na południu, gdzie termometry pokażą do 6-7 stopni. Na południowym wschodzie temperatury będą najwyższe, ale nawet tam nie przekroczą 8 stopni Celsjusza.

Mapa Polski i krajów sąsiednich z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie większość obszaru pokryta jest odcieniami niebieskiego, wskazującymi na znaczne ochłodzenie w stosunku do średniej z lat 1995-2020.
Po mroźnym poranku nastanie chłodny dzień, podczas którego miejscami nie będzie więcej niż 2 stopnie Celsjusza - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Uczucie chłodu w wielu miejscach zwiększy silny wiatr. Na terenach podgórskich Górnego Śląska i Małopolski jego porywy dojdą do 60 km/h, a na Podkarpaciu do 80 km/h.

Z tego powodu na południu Podkarpacia obowiązują żółte alerty IMGW, które utrzymają się do godz. 16:00.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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