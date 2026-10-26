Spadnie deszcz i śnieg. Pokrywa zwiększy się o kolejne centymetry

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Tydzień nie zacznie się przyjemnie. W poniedziałek od rana miejscami wieje mocny wiatr, przed którym obowiązują ostrzeżenia w dwóch województwach. Do tego w wielu miejscach popada - nie tylko deszcz. W górach pokrywa śnieżna może się jeszcze zmniejszyć, a po zachodzie słońca czekają nas przymrozki. Lokalnie może być nawet do -3 stopni.

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Ośnieżone wyższe partie Tatr. W poniedziałek tam oraz wysoko w Bieszczadach może spaść 7 cm świeżego śniegu
Nad morzem od rana mocno wieje, zaś wysoko w górach spadnie więcej śniegu. Czeka nas nieprzyjemny dzień w wielu miejscachPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Nad morzem podmuchy mogą być niebezpieczne. W nadbałtyckich powiatach Pomorza i Pomorza Zachodniego rano wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Utrzymają się przez kolejne godziny, a miejscami pogoda może się pogorszyć - nie tylko tam.

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Nad morzem nie jest spokojnie. Może jeszcze zagrzmieć

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Wybrzeżu wiał wiatr o prędkości 20-40 km/h, z porywami dochodzącymi do 50-60 km/h. Rano i przed południem porywy mogą się jeszcze wzmocnić do 60-70 km/h.

Nad morzem silny wiatr może się jeszcze utrzymać po południu: na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia przed nim utrzymają się do godz. 15:00, a na Pomorzu do 17:00. Miejscami nad morzem trzeba się jeszcze liczyć z możliwymi burzami.

Mapa Polski i krajów sąsiednich z kolorowym oznaczeniem prognozowanych porywów wiatru, gdzie centralna i południowa część Polski wyróżnia się intensywniejszymi odcieniami żółci, pomarańczu i czerwieni, wskazującymi na silniejsze podmuchy.
Nad morzem porywy wiatru w ciągu dnia mogą dochodzić miejscami do 70 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

W pozostałych rejonach kraju pogoda również będzie nieprzyjemna, choć tam wiatr będzie już przeważnie słaby i umiarkowany. Poniedziałek będzie pochmurny praktycznie wszędzie, z wyjątkiem zachodniej Polski.

Lokalnie może przelotnie popadać - najmocniej na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Tam suma opadów może sięgnąć 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Wysoko w górach popada nie tylko deszcz, ale również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W górnych rejonach Bieszczad i Tatr pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 7 centymetrów.

Aura będzie wymagająca nie tylko z powodu silnego wiatru i opadów. O tym, jak daleko w poniedziałek będzie od złotej jesieni, będzie można się przekonać spoglądając na termometry.

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Pogoda na poniedziałek nie szykuje nic dobrego. Zimny epizod

Dzień będzie chłodny, a noc miejscami mroźna - wynika jasno z prognozy IMGW na poniedziałek.

Przeważnie będzie od 9 do 12 stopni Celsjusza, ale na Podhalu w ciągu dnia trzeba się liczyć z wartościami na poziomie 6 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie chłodniejsze od normy obszary w centrum i południu kontynentu kontrastują z dużo cieplejszymi rejonami we wschodniej i północno-wschodniej części Europy.
Poniedziałek będzie chłodny - w żadnym miejscu kraju IMGW nie prognozuje więcej niż 12 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Po zmroku chłód będzie jeszcze bardziej odczuwalny, a miejscami na południu pojawią się przymrozki sięgające -1 st. C, a na Podhalu nawet -3 stopnie. Zimno będzie również na wschodzie, gdzie synoptycy spodziewają się zera, a w centrum około 2 st. C. Najcieplej będzie na północnym zachodzie oraz miejscami nad morzem: do 6-8 stopni.

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