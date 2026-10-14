W skrócie W październiku 31 procent respondentów zadeklarowało poparcie dla rządu, podczas gdy sprzeciw wyraziło 43 procent, a 22 procent zadeklarowało obojętność.

Negatywnie działalność rządu oceniło 55 procent badanych, natomiast 32 procent oceniło ją pozytywnie, a 12 procent wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Z zadowoleniem z Donalda Tuska jako premiera wypowiedziało się 33 procent ankietowanych, podczas gdy 54 procent jest niezadowolonych, a 13 procent nie miało zdania.

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W październikowej odsłonie badania recepcji rządu poparcie dla Rady Ministrów wyniosło 31 proc., o 3 pp. mniej niż we wrześniu. Spadła jednak także liczba przeciwników rządu - z 45 do 43 proc.

Z miesiąca na miesiąc, z 20 do 22 proc., wzrósł odsetek badanych deklarujących obojętność wobec aktualnego rządu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało w październiku 4 proc. badanych, o 1 pp. więcej niż przed miesiącem.

Sondaż. Polacy ocenili rząd: 55 proc. wystawiło negatywną ocenę

CBOS zapytał także o ocenę wyników działalności rządu od przejęcia władzy. 55 proc. respondentów wystawiło ocenę negatywną. Odsetek ten wyniósł w październiku tyle samo, co we wrześniu.

Pozytywnie wyniki działalności rządu ocenia 32 proc. ankietowanych, o 4 pp. mniej niż przed miesiącem. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. badanych wobec 9 proc. we wrześniu.

54 proc. badanych niezadowolonych z Tuska w roli premiera

Niemal identyczny rozkład opinii dotyczy perspektyw na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. 57 proc. badanych uważa, że polityka rządu nie stwarza szansy na poprawę. Przeciwnego zdania jest 31 proc. respondentów, a 13 proc. stwierdziło, że trudno to stwierdzić.

Badanie objęło także ocenę Donalda Tuska w roli premiera. Zadowolenie z tego, że Tusk stoi na czele rządu wyraziło 33 proc. badanych. 54 proc. jest z tego powodu niezadowolonych, 13 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach 1-11 października na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 60,7 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. - CATI i 14 proc. - CAWI).



