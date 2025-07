Pomoc na SOR już w 15 minut? Nowy projekt rozporządzenia

Prace nad nowymi zasadami rozpoczęły się wiosną 2025 roku, gdy rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W pierwotnej wersji zakładano, że limit 15 minut na przekazanie pacjenta z karetki do szpitala znajdzie się bezpośrednio w treści ustawy, jako art. 45a. W toku prac legislacyjnych poprawka zgłoszona przez klub Lewicy przesunęła ten przepis do rozporządzenia, argumentując, że dzięki temu łatwiej będzie go w przyszłości zaktualizować - np. skracając czas przyjęcia do 10 minut.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia, przekazaną do konsultacji 4 lipca, szpital będzie miał obowiązek formalnego przyjęcia pacjenta z ambulansu w ciągu 15 minut od momentu zarejestrowania jego przyjazdu w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Czas ten liczony będzie od zmiany statusu z "w drodze do szpitala" na "w szpitalu".

Nowe zasady dotyczą wyłącznie osób przewożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, które według resortowych statystyk stanowią około 24 proc. pacjentów SOR. Tym samym nie obejmą pacjentów, którzy docierają do szpitala na własną rękę.

Główne założenie rozporządzenia to ograniczenie zjawiska długotrwałego oczekiwania karetek pod szpitalami, które skutkuje brakiem dostępnych zespołów do kolejnych pilnych interwencji. W projekcie doprecyzowano również, co oznacza obowiązek "niezwłocznego" przyjęcia, który dotąd pozostawiał zbyt szerokie pole do interpretacji. Ministerstwo przekonuje, że proponowane rozwiązanie odzwierciedla realne możliwości systemu - według bieżącej analizy w ponad 70 proc. przypadków szpitale i tak odbierają pacjentów w czasie krótszym niż 15 minut. Projekt ma wejść w życie natychmiast po ogłoszeniu, bez typowego okresu przejściowego, co podkreśla wagę problemu i pilność zmian.

Jak szybko pacjenci otrzymują pomoc na SOR?

W przypadku osób, które trafiają na szpitalny oddział ratunkowy bez udziału zespołu ratownictwa medycznego, o kolejności udzielania pomocy nie decyduje czas przybycia, lecz ocena stanu zdrowia. Każdy pacjent podlega obowiązkowej segregacji medycznej (tzw. TRIAGE), przeprowadzanej przez przeszkolony personel - najczęściej pielęgniarkę, ratownika medycznego lub lekarza. W wyniku tej oceny przyznawany jest jeden z pięciu poziomów pilności, oznaczony odpowiednim kolorem: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym lub niebieskim.

Kolor czerwony oznacza stan bezpośredniego zagrożenia życia. W takim przypadku pomoc musi być udzielona natychmiast. Kategoria pomarańczowa wiąże się z maksymalnym czasem oczekiwania do 10 minut, żółta - do 60 minut, zielona - do 120 minut, a niebieska, uznawana za najniższy priorytet, dopuszcza oczekiwanie nawet do 240 minut. Pacjenci zakwalifikowani do dwóch ostatnich grup mogą zostać przekierowani do podstawowej lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli ich stan nie wymaga interwencji szpitalnej.

Dodatkowym narzędziem wspierającym pacjentów jest funkcja monitorowania kolejek dostępna na rządowym portalu pacjent.gov.pl. W zakładce "Na ratunek" można sprawdzić aktualny czas oczekiwania na przyjęcie w konkretnym szpitalu, z rozróżnieniem dla każdej grupy TRIAGE. System prezentuje dane dotyczące średniego czasu rejestracji, segregacji oraz właściwej kolejki, co pozwala zorientować się w sytuacji jeszcze przed przyjazdem do placówki.

Gawkowski: Pełczyńska nie wie, co się dzieje albo nie ufa swojemu liderowi Polsat News Polsat News