W skrócie Prawo i Sprawiedliwość wygrywa najnowszy sondaż partyjny z wynikiem 30,6 proc., tuż za nim plasuje się Koalicja Obywatelska z 29,9 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja i Lewica, podczas gdy PSL oraz Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Ekspert podkreśla, że żadna z głównych partii nie ma szans na samodzielne rządy, a o większości koalicyjnej zdecydują mniejsze ugrupowania.

"Na które ugrupowanie oddałby/oddałaby pan/pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne?" - zapytał IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Najwięcej wskazań - 30,6 proc. - uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Formacji Jarosława Kaczyńskiego depcze po piętach Koalicja Obywatelska, zajmująca w badaniu drugie miejsce z poparciem rzędu 29,9 proc.

Trzecie miejsce trafiło do Konfederacji z wynikiem 15,1 proc. Według sondażu oprócz pierwszej trójki próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica (8 proc.).

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Razem (3,7 proc.), PSL (3,6 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (2,8 proc.), Polska 2050 (2,1 proc.). 4,2 proc. ankietowanych wskazało opcję "nie wiem".

Sondaż partyjny. Ekspert: Czeka nas ostra nawalanka

Poparcie PiS ujęte w badaniu, choć najwyższe, jest niewystarczające, aby ugrupowanie mogło stworzyć samodzielny rząd. Z kolei spięcia partii Kaczyńskiego i zajmującej trzecie miejsce Konfederacji obniża potencjalne szanse na połączenie sił.

- Mniejsi zdecydują o większości koalicyjnej - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazując, że pierwsze miejsce w sondażu nie zaspokaja oczekiwań Jarosława Kaczyńskiego.

- Czwórki z przodu nie ma, jak chciałby Jarosław Kaczyński. Nawet z Konfederacją nie mają 50 proc., a razem z formacją Grzegorza Brauna (2,8 proc.) nie mają większości konstytucyjnej. A wyborców Konfederacji nie udaje się przejąć. Prezydentura Karola Nawrockiego też nie pomogła PiS tak, jak chciałby Kaczyński. Czeka nas ostra nawalanka przez dwa lata - stwierdził ekspert.

Pracowania zbadała także potencjalną frekwencję. 43,2 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach. 16,2 proc. "raczej" by to zrobiła. Głosu zdecydowanie nie oddałoby 22,5 proc. badanych a 17 proc. "raczej" nie odwiedziłaby lokalu wyborczego. 1,1 proc. respondentów wskazało odpowiedź "nie wiem".

