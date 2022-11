Sondaż: Zjednoczona Prawica umacnia się na prowadzeniu

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, zwycięstwo należałoby do Zjednoczonej Prawicy - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Na tę koalicję głos oddałoby prawie 34 proc. badanych. Pojawiło się również pytanie o udział w wyborach. 44,6 proc. ankietowanych jest zdecydowanych, by pójść do urn wyborczych.

Zdjęcie Zjednoczona Prawica na pierwszym miejscu sondażu, zdj. ilustracyjne / AFP