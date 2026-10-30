Sondaż zaufania, minimalne różnice na podium. Jest też spektakularny awans

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera rankingu zaufania IBRiS z poparciem 46 proc., mimo spadku zaufania o 1,1 pkt proc. w porównaniu do września.

Na drugim miejscu znalazł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który posiada niższy elektorat negatywny niż urzędujący prezydent.

Władysław Kosiniak-Kamysz zamknął podium rankingu, notując jednak znaczący spadek zaufania; o 3,1 pkt proc. w ciągu ostatniego miesiąca.

Spektakularny awans do dziesiątki zaliczył lider Razem Adrian Zandberg.

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W rankingu zaufania do polityków w październiku ponownie liderem był prezydent Karol Nawrocki. Prezydentowi ufa 46 proc. Polaków, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Dla porównania - w czerwcu wynik głowy państwa wynosił 54,8 proc.

Brak zaufania do prezydenta wyraża natomiast 44,2 proc.

Tuż za Nawrockim uplasował się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 45 proc. respondentów. On również zanotował spadek względem września o 1,2 pkt proc. Sikorski ma natomiast mniejszy elektorat negatywny od prezydenta, bowiem brak zaufania do niego wyraża 42,5 proc. ankietowanych.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się natomiast szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 39,7 proc. Polaków. Brak zaufania wyraziło do niego natomiast 44,3 proc. badanych. Minister obrony ma powody do zmartwień - w ciągu miesiąca zaufanie dla niego spadło o 3,1 pkt proc.

Ranking zaufania do polityków. Donald Tusk tuż za podium

Zaraz za podium znalazł się Donald Tusk. Szefowi rządu ufa 38,6 proc., a nie ufa 53,4 proc. Polaków. Tym samym premier stracił 2,1 pkt proc. - wynika z badania IBRiS dla Onetu.

Na dalszych miejscach znaleźli się natomiast:

Zgorzelski okazał się jednak najmniej znanym politykiem - aż 29,4 proc. stwierdziło, że w ogóle go nie zna.

Czołową 10 zamykają natomiast drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, do którego zaufanie wyraża 26,2 proc., a nieufność 57,6 proc. oraz lider Partii Razem Adrian Zandberg, cieszący się zaufaniem 25,7 proc. i nieufnością 38,3 proc.

Zandberg znacząco poprawił swój wynik w skali miesiąca. Odsetek osób, które mu ufają, wzrósł względem września o 5,2 pkt proc. Tym samym zanotował spektakularny awans do pierwszej dziesiątki.

Na 11. miejscu w rankingu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński z zaufaniem 23,9 proc. Polaków i nieufnością 65,7 proc. Za nim znaleźli się natomiast minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22,6 proc. ufa, 36,8 proc. nie ufa), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (21,7 ufa, 67,5 proc. nie ufa) oraz Szymon Hołownia (21,3 proc. ufa, 56,7 proc. nie ufa). Ranking zamyka była minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa zaledwie 10,2 proc. badanych, a nie ufa 49,8 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 23-24 października 2026 roku metodą CATI na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.



