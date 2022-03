W dniach 25-28 lutego 2022 roku firma Research Partner przeprowadziła badanie preferencji politycznych Polaków.

Gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, na którą zagłosowałoby 32,6 proc. respondentów (wzrost o 1,5 proc. w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego przez Research Partner). Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło do 25,7 proc. (+2 proc.), a Polski 2050 Szymona Hołowni do 11 (+1,1 proc.).

W parlamencie znalazłaby się Konfederacja z poparciem 7,3 proc. (spadek o 1,0 proc.) oraz Lewica, która uzyskałaby 7 proc. głosów (-1,8 proc.).



Pozostałe partie znalazłyby się poza parlamentem.

Wzrosła liczba niezdecydowanych

9,7 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos. Oznacza to wzrost niezdecydowanych w stosunku do poprzedniego badania o 1,4 proc.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 63 proc.



Zdjęcie Wyniki najnowszego sondażu wyborczego / materiały prasowe

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 25-28.02.2022, na ogólnopolskiej próbie 1074 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.