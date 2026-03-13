W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu z poparciem 31,8 proc., PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem 24,2 proc.

W Sejmie znalazłoby się pięć partii: KO, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Lewica, natomiast PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Żadna z głównych partii nie byłaby w stanie samodzielnie lub w prognozowanych koalicjach stworzyć większości w Sejmie.

Głos na KO w sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu zadeklarowało 31,8 proc. badanych. Największą partią opozycyjną pozostaje PiS z poparciem 24,2 proc.

Nowy sondaż. KO na czele, pięć partii w Sejmie

Kolejne dwa miejsca w zestawieniu zajmują dwa ugrupowania prawicowe. Na Konfederację chce zagłosować 14,2 proc., a na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8 proc.

Na swoją reprezentację w ławach sejmowych może także liczyć Lewica (6,9 proc.). Poza Sejmem znalazłaby się inna partia, wchodząca obecnie w skład rządzącej koalicji - Polskie Stronnictwo Ludowe, na które swoje poparcie zadeklarowało 4,6 proc.

Głos na partię Razem deklaruje 2,1 proc., a na koalicyjną Polskę 2050 po wewnętrznym kryzysie i rozpadzie ugrupowania 0,9 proc. 7,3 proc. badanych nie wie, na kogo chce zagłosować.

Udział w wyborach zadeklarowało 61,3 proc. ankietowanych (opcję "zdecydowanie tak" wskazało 44 proc. osób, a "raczej tak" - 17,3 proc.). Do wyborczych urn nie zamierza pójść 37,7 proc. uczestników sondażu ("zdecydowanie nie" - 26,2 proc., "raczej nie" - 11,5 proc.). Niezdecydowany w tej kwestii jest 1 proc.

Problemy ze stworzeniem rządu. KO i PiS muszą szukać większości

W przypadku takich rozstrzygnięć wyborczych, Koalicja Obywatelska miałaby duży problem ze stworzeniem stabilnej koalicji rządzącej. Jeśli w Sejmie zabraknie wchodzących obecnie w skład rządu PSL-u i Polski 2050, koalicja KO z Lewicą będzie liczyła 201 posłów (180 z KO i 21 z Lewicy). Aby stworzyć sejmową większość, potrzebnych jest 231 polityków.

Według obliczeń Onetu, nie oznacza to powtórki scenariusza z 2023 roku, gdy to druga w wyborach partia stworzyła rząd. Prawo i Sprawiedliwość ze swoim poparciem może liczyć na wprowadzenie do parlamentu 144 posłów i nawet w przypadku porozumienia z Konfederacją (78 posłów) wciąż zabraknie PiS-owi dziewięciu "szabel".

Do stworzenia stabilnej większości potrzebne byłyby stronnictwu Jarosława Kaczyńskiemu porozumienie z Konfederacją Korony Polskiej, co wykluczył w ostatnich dniach wskazany jako kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. Były minister edukacji i nauki stwierdził w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", że "nie ma takiej możliwości" i jest tego pewien "na 200 procent".

- Środowisko, które broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które wyraża współczucie z powodu śmierci kogoś, kto był dyktatorem, który wymordował mnóstwo Irańczyków w ostatnim czasie, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu - mówił Czarnek.

Gdyby jednak trzy partie prawicowe postanowiły wspólnie tworzyć rząd, miałyby 259 głosów - KPP Brauna ma w najnowszej prognozie 37 mandatów.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

