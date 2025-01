Sondaż: Rząd będzie współpracować z prezydentem? W tle prezydencja w UE

1 stycznia Polska przejęła od Węgier prezydencję w Radzie Unii Europejskiej , a funkcję tę będzie sprawować do końca czerwca. Prezydencja naszego kraju przebiega pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo".

Sondaż: Polska prezydencja w Radzie UE. Rząd i prezydent będą współpracować?

W badaniu sprawdzono również, jak odpowiadali respondenci ze względu na płeć. Z sondażu wynika, że 43,6 proc. kobiet uważa, że wspólne działania rządu, prezydenta i opozycji są możliwe . Zdanie to podziela 44,9 proc. mężczyzn . Przeciwnie twierdzi zaś 36,3 proc. Polek oraz 43,1 proc. Polaków biorących udział w sondażu.

Prezydencja w UE. Donald Tusk: Wykorzystamy narodową mądrość

Optymistycznie podchodzą do ewentualnej współpracy ankietowani do 24 roku życia. Zdaniem aż 67,3 proc. respondentów w tej grupie wiekowej współpraca jest możliwa, jednak 13,4 proc. uważa przeciwnie . Z kolei 46,4 proc. osób w przedziale wiekowym 35 - 49 lat wskazało, że rząd, prezydent i opozycja mogą zacząć ze sobą współpracować w związku z prezydencją w Radzie UE. Odmiennego zdania jest 37,1 proc.

Podczas inauguracji nowej roli naszego kraju na najbliższe pół roku Donald Tusk podkreślał, że "polska prezydencja jest po to, żeby wykorzystać naszą, narodową mądrość, nasze doświadczenia ".

- Jeśli mówimy dzisiaj, o czym będziemy, przez całe sześć miesięcy, mówić i co będziemy robić, jak ważne jest dla Europy i mojej ojczyzny: bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo; to mówię o tym, bo jest to źródło naszej siły - mówił szef rządu.