Sondaż przedwyborczy w Krakowie. Zacięta walka na czele stawki

W skrócie Wyścig o stanowisko prezydenta Krakowa zyskuje na intensywności, a Monika Piątkowska minimalizuje dystans do Łukasza Gibały poprzez wzrost poparcia o pięć punktów procentowych.

Według sondażu opublikowanego przez portal NaTemat, Łukasz Gibała uzyskał poparcie 17,6 proc., natomiast Monika Piątkowska 17,1 proc., co oznacza różnicę pół punktu procentowego.

W sondażu Michał Drewnicki i Daria Gosek-Popiołek zanotowali poprawę wyników, a wyniki pozostałych kandydatów wykazały niewielkie zmiany.

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Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Decyzję o ich przeprowadzeniu podjęto po majowym referendum miejskim, w którym mieszkańcy odwołali ówczesnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury - 11 października. Według najnowszego sondażu przewaga lidera zaczyna się zacierać.

Kraków wybierze prezydenta. Dwóch kandydatów niemal łeb w łeb

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) prowadzi na czele stawki z 17,6 proc. poparcia - wynika z sondażu IBRiS, cytowanego przez portal NaTemat. Po piętach depcze mu jednak Monika Piątkowska, wspierana przez KO i PSL, na którą chce głosować 17,1 proc. badanych. To zatem różnica zaledwie pół punktu procentowego.

Poparcie dla Gibały spadło o 3,4 pkt proc. w porównaniu do badania IBRiS z końca sierpnia. Natomiast Piątkowa zanotowała wynik o 5 pkt proc. lepszy od poprzedniego.

Sondaż przed wyborami w Krakowie

Na trzeciej pozycji sondażu uplasował się Michał Drewnicki, na którego chce zagłosować 13,2 proc. badanych. To wyraźna poprawa względem poprzedniego sondażu, kiedy poparcie dla kandydata PiS wynosiło 10,7 proc. Oznacza to wzrost o 2,5 pkt proc.

Czwarte miejsce zajmuje Daria Gosek-Popiołek, która uzyskała 11,2 proc. poparcia. Kandydatka Lewicy również odnotowała wzrost - w poprzednim badaniu wskazało ją 9,4 proc. respondentów, co oznacza poprawę o 1,8 pkt proc.

Aleksandrę Owcę poparło 6,9 proc. ankietowanych. Jej rezultat pozostał niemal bez zmian, ponieważ wcześniej wynosił 6,8 proc. Zdecydowanie większy wzrost odnotował Jan Hoffman, reprezentujący komitet Referendum: Naprawimy Kraków. Uzyskał on 7,1 proc., czyli o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej zagłosowałoby 3,5 proc. respondentów. W sierpniowym badaniu nie wskazała go żadna osoba. Z kolei Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej poparło 0,7 proc. badanych.