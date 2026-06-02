Sondaż przed wyborami w 2027 roku. Sygnał dla rządzących, kto ma większe szanse?
30 proc. badanych chce, żeby w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych partie obecnej koalicji rządzącej wystartowały osobno. Startu w ramach jednego bloku chce 15 proc. - wynika z nowego badania CBOS. W sondażu padły też pytania o szanse poszczególnych formacji na zwycięstwo w 2027 roku oraz możliwe koalicje na prawicy.
W skrócie
- 30 procent ankietowanych opowiada się za tym, aby partie obecnej koalicji rządzącej startowały oddzielnie w kolejnych wyborach parlamentarnych.
- 41 procent respondentów uważa, że zarówno obecny obóz rządzący, jak i opozycja mają podobne szanse na zwycięstwo w wyborach w 2027 roku.
- 38 procent badanych twierdzi, że ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej nie byłyby w stanie się porozumieć i stworzyć wspólnej koalicji rządzącej.
CBOS zapytał respondentów, jakie mają oczekiwania względem startu partii wchodzących w skład obecnego rządu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu.
Niemal co trzeci badany, bo 30 proc. chce, żeby Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Stowarzyszenie Centrum Polska wystartowały oddzielnie, każde pod własnym szyldem.
Wspólnego startu oczekuje natomiast 15 proc. respondentów. 9 proc. uważa, że mogłyby powstać co najwyżej dwa odrębne bloki, a 2 proc. zaakceptowałaby trzy, cztery bloki.
Najwięcej, bo 36 proc. uczestników sondażu wskazało na odpowiedź "jest mi to obojętne", zaś 7 proc. w sprawie "nie ma zdania".
"Oczywiście zdania na ten temat są podzielone przede wszystkim z powodów politycznych - ze względu na stosunek do obozu rządzącego, sympatie partyjne oraz poglądy polityczne" - przekazali twórcy badania.
Sondaż CBOS. Wybory parlamentarne 2027. Koalicja rządząca czy opozycja?
Pracowania dopytywała też, które ugrupowanie ma największe szanse w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i utworzenie koalicji rządzącej.
Zdaniem 41 proc. respondentów zarówno obóz rządzący, jak i opozycja mają "podobne szanse". 26 proc. wskazało na "obecna opozycję", a nieco mniej - 23 proc. na koalicję rządzącą. 11 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
"Jak można się spodziewać, większość sympatyków opozycji (63 proc.) jest przekonanych, że przyszłoroczne wybory wygrają popierane przez nich ugrupowania, natomiast ponad połowa osób identyfikujących się z koalicją rządową (55 proc.) uważa, że to tworzące ją ugrupowania w nich zwyciężą" - czytamy.
Koalicja PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej możliwa?
W badaniu CBOS zapytano też o ewentualne zwycięstwo ugrupowań prawicowych (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej) i to, jak mogłaby wyglądać koalicja rządząca z ich udziałem.
Najwięcej - 38 proc. - nie wierzy, że te ugrupowania byłby w stanie się porozumieć i stworzyć wspólny rząd. Szansę na stworzenie koalicji złożonej z tych trzech partii widzi 21 proc. badanych.
W sojusz PiS - Konfederacja wierzy 14 proc., a 6 proc. daje większe szanse Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.
Na skuteczne porozumienie formacji Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna wskazało 3 proc. respondentów.
Odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczyło 18 proc.
Badanie zostało zrealizowane metodami CATI oraz CAWI w okresie 18-20 maja 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.