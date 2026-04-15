W skrócie 41,1 proc. Polaków pozytywnie ocenia rząd Donalda Tuska, natomiast 52,6 proc. ma o nim negatywne zdanie - wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News.

Najwięcej pozytywnych ocen rząd otrzymał wśród kobiet, mieszkańców dużych miast, osób z wyższym wykształceniem i wyborców w wieku 50-69 lat.

Spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy większość ocenia rząd pozytywnie, natomiast wśród wyborców PiS, Konfederacji i Trzeciej Drogi dominują oceny negatywne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak ocenia Pan/Pani rząd premiera Donalda Tuska? - zapytano w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News.

Pozytywnie ocenia rząd 41,1 proc. wszystkich ankietowanych (10,4 proc. - zdecydowanie dobrze, 30,7 proc. - raczej dobrze), podczas gdy przeciwnego zdania jest 52,6 proc. (37 proc. ocenia zdecydowanie źle, a 15,6 proc. raczej źle).

Pozostałe 6,4 proc. respondentów badania nie było w stanie zająć konkretnego stanowiska.

Sondaż. Ocena rządu Donalda Tuska. Podział wyborców

Pochlebne oceny dla rządu częściej wystawiały kobiety (48,1 proc. pozytywnych, 44,6 proc. negatywnych) niż mężczyźni (33,5 proc. pozytywnych, 61,1 proc. negatywnych), a także mieszkańcy miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. osób i posiadacze wyższego wykształcenia.

Największą grupę sympatyków rządu stanowią wyborcy w wieku 60-69 lat (55,7 proc. pozytywnych głosów) oraz w wieku 50-59 lat (51,3 proc. dobrych ocen). Z kolei najmniejsze poparcie deklarują Polacy w wieku 30-39 lat (23,4 proc.).

Wśród wyborców PiS i Konfederacji rząd Donalda Tuska nie uzyskał ani jednej "zdecydowanie pozytywnej" oceny.

Przeciwnych obecnej Radzie Ministrów jest 94,9 proc. głosujących na partię Jarosława Kaczyńskiego (wobec 2,7 proc. pozytywnych ocen) oraz 91,1 proc. popierających ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka (wobec 8 proc. pozytywnych ocen).

Wyborcy koalicji rządowej za czy przeciw rządowi? Nowy sondaż

Spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej 84 proc. ocenia rząd Donalda Tuska pozytywnie (z czego 26,8 proc. zdecydowanie). Raczej źle bądź zdecydowanie źle rząd ocenia 12,4 proc. zwolenników KO.

Pewnego rodzaju rozłam widać w opiniach osób, które głosowały na Nową Lewicę. Choć większość (57,1 proc.) wyraża się przychylnie o rządzie, znaczącą część stanowią jednocześnie jego krytycy (36,4 proc.).

Natomiast wśród wyborców Trzeciej Drogi (Polska 2050, PSL) przeważyły oceny negatywne. Ponad połowa - 51,6 proc. - osób jest przeciwko rządowi Donalda Tuska (z czego 38,9 proc. ocenia go zdecydowanie źle). Pozytywnie wyraża się o Radzie Ministrów 42,5 proc. ankietowanych.

Wśród osób głosujących w wyborach prezydenckich na obecnego włodarza Warszawy Rafała Trzaskowskiego dominuje pozytywna opinia o działaniach rządu (86,8 proc.).

Wśród zwolenników Karola Nawrockiego przygniatająca większość źle ocenia ruchy rządu Donalda Tuska (96,8 proc.).

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 roku na próbie 1000 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

