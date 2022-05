Sondaż: Polacy ocenili pracę prezydenta i premiera

Zgodnie z najnowszym sondażem Kantar Public 63 proc. badanych negatywnie oceniło działalność obecnego rządu - to o 5 pkt proc. więcej niż w kwietniu. Pozytywnie o działaniach rządu wypowiedziało się 27 proc. badanych - oznacza to zmniejszenie się odsetka pozytywnych opinii o 4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. 10 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o działalność rządu (1 pkt proc. mniej niż poprzednio). Premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie oceniło 29 proc., niezadowolonych z niego było 61 proc. Pracy prezydenta Andrzeja Dudy pozytywną ocenę wystawiło 33 proc., negatywną - 56 proc.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News