Badanie przeprowadzono dla "Dziennika Gazety Prawnej" i stacji RMF FM. Jak informuje "DGP", na konieczność zwalczania wysokich cen zwróciło uwagę 43,5 proc. badanych. Zmniejszenia inflacji oczekuje 43 proc. wyborców opozycji, a tylko 24 proc. zwolenników obozu rządzącego.

W dalszej kolejności ankietowani wskazali, że oczekują polepszenia stosunków Polski z Unią Europejską (32,7 proc.).

Na trzecim miejscu znalazło się oczekiwanie dotyczące obniżki podatków.

Na dalszych miejscach w sondażu znalazły się takie oczekiwania jak: poprawa sytuacji w ochronie zdrowia (prawie 30 proc. wskazań), zmiana rządu (ok. 25 proc.), zmiany w wymiarze sprawiedliwości (ok. 20 proc.) i zabezpieczenie granicy z Białorusią (ok. 16 proc.).

Reklama

Najmniej oczekiwane jest zmniejszenie bezrobocia (ok. 3 proc.) i decyzje dotyczące poluzowania lub zaostrzenia obostrzeń epidemicznych.