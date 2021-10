Uczestników sondażu dla rp.pl zapytano, czy ich zdaniem - w związku z konfliktem polskiego rządu z Komisją Europejską - należałoby rozpisać kolejne referendum w sprawie przynależności Polski do UE oraz o to, jak zagłosowaliby w takim referendum.

Za organizacją referendum było 42,6 proc. respondentów, przeciwko 36,9 proc. ankietowanych. 20,5 proc. badanych nie miało zdania w tej kwestii.

Na pytanie, jak ankietowani zagłosowaliby w takim referendum, gdyby odbyło się ono w najbliższy weekend, 64,4 proc. respondentów stwierdziło, że opowiedziałoby się za członkostwem Polski w UE. 14,8 proc. zagłosowałoby przeciw członkostwu. 6,7 proc. nie wzięłoby udziału w takim referendum. 14,1 proc. uczestników badania nie wie, jak by zagłosowało.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 12-13.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

